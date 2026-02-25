قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق

استخراج بطاقة تموين
استخراج بطاقة تموين
رشا عوني

يبحث المواطنون بشكل كبير عن طريقة استخراج بطاقة تموين لأول مرة، حيث يستطيع المستحقون الحصول على الدعم التمويني من الحكومة بشكل شهري إذا كان الشخص بالفعل تنطبق عليه الشروط ومن المستحقين للدعم، و إصدار بطاقة تموين جديدة.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لدعم المواطنين وتسهيل حصولهم على السلع الغذائية المدعمة، وذلك عبر إتاحة استخراج بطاقة تموين،  وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة - جريدة البلاغ الدولية - رئيس مجلس الإدارة والتحرير: عبدالمجيد الشوادفى

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.
- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمستفيدين.
- مستند يُثبت أحقية الأسرة في الحصول على بطاقة تموينية وفقًا للضوابط المحددة.

طريقة استخراج بطاقة تموين أول مرة

1-يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم نموذج طلب استخراج بطاقة جديدة مرفقًا بالمستندات السابق ذكرها.

2-بعد ذلك، يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية حالية لأي من أفراد الأسرة، ثم يُرسل النموذج إلى مركز الخدمة المختص من خلال سِرْكي التسليمات المعتمدة.

3-ويقوم مركز الخدمة بإدخال البيانات على النظام، ويتم خلال أسبوعين طباعة البطاقة الذكية ورقمها السري، ثم تُرسل البطاقة إلى مكتب التموين.

4-وأخيرًا، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة بعد التحقق من البيانات، ثم يذهب إلى مركز الخدمة للحصول على الرقم السري الخاص بها لتفعيلها.

في حالة السرقة أو التلف.. تعرف على خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة | مصراوى

استخراج بطاقة تموين أونلاين

يمكنك للمواطنين استخراج بطاقة التموين أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية ، إليك الخطوات

  • الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
  • إنشاء حساب برقم الهاتف والرقم القومي.
  • اختيار "خدمات التموين" ثم "إصدار بطاقة تموين جديدة".
  • ملء البيانات (الاسم، العنوان، الإدارة التموينية).
  • إرفاق المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي، إيصال مرافق، إلخ).
  • دفع الرسوم (حوالي 18.5 جنيه تقريباً).

شروط استخراج بطاقة تموين أول مرة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على بطاقة تموين جديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. 

وتشمل هذه الشروط ما يلي:

  • أن يكون رب الأسرة من الفئات المستحقة للدعم مثل محدودي الدخل أو غير القادرين، وفقًا للمعايير المعتمدة من الوزارة
  • ألا يكون لدى أي فرد من أفراد الأسرة بطاقة تموين حالية، لمنع تكرار القيد على أكثر من بطاقة
  • تقديم مستند رسمي يثبت استحقاق الدعم كإثبات الدخل المحدود أو مستند من الشؤون الاجتماعية أو غيرها من الجهات المختصة
  • أن تكون بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة سارية وصالحة للاستخدام
  • في حال وجود وكيل قانوني، يشترط أن يكون من أقارب الدرجة الأولى أو بموجب توكيل رسمي موثق.
استخراج بطاقة تموين لأول مرة استخراج بطاقة تموين الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة استخراج بطاقة تموين أونلاين شروط استخراج بطاقة تموين أول مرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

مسؤول بحزب الله: سنتدخل إذا كان هدف واشنطن إسقاط النظام في إيران

بعد تجسيد دورها.. متحدثة الجيش الإسرائيلي تهاجم مسلسل "صحاب الأرض" وتزعم تشويه الحقائق

بعد تجسيد دورها.. متحدثة الجيش الإسرائيلي تهاجم مسلسل "صحاب الأرض" وتزعم تشويه الحقائق

القمر الدموي

قمر الدم .. ظاهرة فلكية تضرب العالم لمدة 5 ساعات في منتصف رمضان

بالصور

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

دايو لانوس 2
دايو لانوس 2
دايو لانوس 2

لعزومات رمضان.. دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد