استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق

يبحث المواطنون بشكل كبير عن طريقة استخراج بطاقة تموين لأول مرة، حيث يستطيع المستحقون الحصول على الدعم التمويني من الحكومة بشكل شهري إذا كان الشخص بالفعل تنطبق عليه الشروط ومن المستحقين للدعم، و إصدار بطاقة تموين جديدة.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لدعم المواطنين وتسهيل حصولهم على السلع الغذائية المدعمة، وذلك عبر إتاحة استخراج بطاقة تموين، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمستفيدين.

- مستند يُثبت أحقية الأسرة في الحصول على بطاقة تموينية وفقًا للضوابط المحددة.

طريقة استخراج بطاقة تموين أول مرة

1-يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم نموذج طلب استخراج بطاقة جديدة مرفقًا بالمستندات السابق ذكرها.



2-بعد ذلك، يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية حالية لأي من أفراد الأسرة، ثم يُرسل النموذج إلى مركز الخدمة المختص من خلال سِرْكي التسليمات المعتمدة.



3-ويقوم مركز الخدمة بإدخال البيانات على النظام، ويتم خلال أسبوعين طباعة البطاقة الذكية ورقمها السري، ثم تُرسل البطاقة إلى مكتب التموين.



4-وأخيرًا، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة بعد التحقق من البيانات، ثم يذهب إلى مركز الخدمة للحصول على الرقم السري الخاص بها لتفعيلها.

استخراج بطاقة تموين أونلاين

يمكنك للمواطنين استخراج بطاقة التموين أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية ، إليك الخطوات

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

إنشاء حساب برقم الهاتف والرقم القومي.

اختيار "خدمات التموين" ثم "إصدار بطاقة تموين جديدة".

ملء البيانات (الاسم، العنوان، الإدارة التموينية).

إرفاق المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي، إيصال مرافق، إلخ).

دفع الرسوم (حوالي 18.5 جنيه تقريباً).

شروط استخراج بطاقة تموين أول مرة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على بطاقة تموين جديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وتشمل هذه الشروط ما يلي: