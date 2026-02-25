قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
كوليسي والنجوم العالميون يشهدون فوز فريق نجوم أمريكا في بطولة NBA للنجوم

بطولة NBA للنجوم
بطولة NBA للنجوم
حسام الحارتي

أدخلت بطولة NBA للنجوم لعام 2026 في لوس أنجلوس عصرا جديدا للبطولة الكلاسيكية في منتصف الموسم، حيث انتقلت إلى بطولة دوري ثلاثي مثير تجمع بين أساطير أمريكية راسخة ونجوم أمريكية صاعدة وتجمع دولي هائل.

كانت نهاية الأسبوع عرضا رائعا لكرة السلة والترفيه، حيث جذبت حشداً من النجوم إلى قبة Intuit في إنجليوود، كاليفورنيا، لبطولة NBA للنجوم الخمسة والسبعين. 

ومن بين الشخصيات البارزة الحاضرة كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وميغان ماركل، والأمير هاري، وكوين لاتيفا، والنجوم الموسيقيين العالميين تايلا وسيا كوليسي، قائد فريق جنوب أفريقيا الوطني للرجبي. كان حضور هذه الرموز الدولية دليلا على الجاذبية العالمية للبطولة المعاد تصميمها.

بدأت احتفالات النجوم يوم الجمعة مساء في 14 فبراير، بلعبة المشاهير وعرض النجوم الصاعدين. شهدت لعبة النجوم الصاعدين فريق فينس يهزم فريق ميلو بفارق ضيق 25-24 في نهاية تنافسية. استمرت فعاليات السبت، التي أقيمت في 15 فبراير، في بناء الإثارة طوال فترة ما بعد الظهر والمساء. حقق كيشاد جونسون النصر في مسابقة Slam Dunk في فترة ما بعد الظهر، بينما دافع داميان ليلارد عن لقبه في مسابقة 3-Point، التي أقيمت أيضا في فترة ما بعد الظهر. مع اقتراب المساء، فاز فريق نيكس بمسابقة Shooting Stars، مما أنهى يوما مثيرا من المسابقات التمهيدية.

كان الحدث الرئيسي يوم الأحد، بطولة NBA للنجوم نفسها في 16 فبراير الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الاثنين 17 فبراير الساعة 10 مساء بتوقيت جرينيتش / منتصف الليل بتوقيت أفريقيا الوسطى)، حيث قدمت صيغة مبتكرة USA vs. World. تم تقسيم الفريقين الأمريكيين، USA Stars و USA Stripes، حسب العمر، حيث وضع اللاعبون الأصغر سنا في فريق Stars والقدماء في فريق Stripes. ضم فريق World قائمة من المواهب الدولية. قاد الفريقين ثلاثة مدربين محترمين: J.B. Bickerstaff من Detroit Pistons (USA Stars)، و Mitch Johnson من San Antonio Spurs (USA Stripes)، و Darko Rajaković من Toronto Raptors (Team World).

تضمنت البطولة دوري ثلاثي صغير مع أربع مباريات مدة كل منها 12 دقيقة. كانت المباريات كالتالي:

    •    المباراة 1: USA Stars مقابل World
    •    المباراة 2: USA Stripes مقابل الفريق الفائز من المباراة 1
    •    المباراة 3: USA Stripes مقابل الفريق الخاسر من المباراة 1
    •    المباراة 4: البطولة (أفضل فريقين من دوري المجموعات)

في النهاية، كانت الطاقة الشبابية لفريق USA Stars هي التي انتصرت. هيمنوا على مباراة البطولة، محققين فوزا حاسما 47-21 على فريق USA Stripes. كان أنتوني إدواردز النجم البارز في البطولة، حيث حقق جائزة MVP للنجوم بعد تسجيله أكثر من 30 نقطة عبر المباريات.

أعادت بطولة NBA للنجوم لعام 2026 تصميم صيغتها بنجاح، مما خلق تجربة أكثر تنافسية وجاذبية للاعبين والمشجعين على حد سواء. جعل الدوري الثلاثي الجديد، مع قوة النجوم داخل وخارج الملعب - من تفوق سيا كوليسي في الرجبي إلى المواهب الموسيقية لتايلا - نهاية أسبوع لا تنسى في لوس أنجلوس تجاوزت كرة السلة واحتفلت بالرياضة العالمية والترفيه.

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
لوتس إميرا 2026
خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام
محمد عادل إمام وميرنا جميل
