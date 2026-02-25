حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة

نشب حريق داخل مخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة أسفر عن التهام محتوياته بالكامل دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة، على مساحة 300 متر مربع، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن خسائر مادية كبيرة بالمخزن ومحتوياته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، عاشت قرية مشطا التابعة لدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، لحظات من الرعب، بعدما اندلع حريق مفاجئ داخل أحد المنازل، وتصاعد ألسنة اللهب بكثافة إلى السماء؛ ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي الذين خشوا امتداد النيران إلى المنازل المجاورة في المنطقة السكنية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بنشوب حريق داخل منزل ملك المواطن “عدلي ص.ع.م” بقرية مشطا، مع تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب من داخل العقار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى جانب القيادات الأمنية والمسؤولين المحليين، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع اقتراب المواطنين، وتأمين المنازل المجاورة تحسبًا لامتداد النيران إليها.

وبذل رجال الإطفاء جهودًا مكثفة للسيطرة على الحريق، خاصة مع سرعة انتشار اللهب داخل المنزل، قبل أن يتمكنوا من محاصرته وإخماده بالكامل.

وتبين من خلال الفحص الأولي أن الحريق نشب داخل منزل المواطن المشار إليه، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين السكان، الأمر الذي خفف من حدة القلق الذي سيطر على أهالي القرية عقب اندلاع النيران.

فيما بدأت الجهات المختصة أعمال حصر التلفيات التي لحقت بمحتويات المنزل، بالإضافة إلى فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه، سواء كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو سبب آخر.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.