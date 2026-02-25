بائعة ألعاب بـ50 جنيهًا يوميًا.. رحلة كفاح السيدة فايزة من الدويقة إلى حي الأسمرات

روت فايزة أحمد عبد التواب، المقيمة في حي الأسمرات، تفاصيل رحلتها من العشوائيات إلى السكن الآمن، مؤكدة أن انتقالها قبل سبع سنوات من منطقة الدويقة إلى شقة منظمة ونظيفة كان نقطة فاصلة في حياتها، أعاد لها الإحساس بالاستقرار والطمأنينة.

وخلال ظهورها في برنامج «ساعة الفطار» عبر شاشة صدى البلد مع الإعلامي هاني النحاس، تحدثت بعفوية عن يومها الذي يبدأ مع أول ضوء، حيث تدفع عربة صغيرة محمّلة بألعاب الأطفال، متنقلة في الشوارع بحثًا عن رزق يسد احتياجات أسرتها. وأشارت إلى أن مكسبها اليومي محدود، لكنه يكفي بالكاد لتوفير الخبز ومتطلبات المعيشة الأساسية.

وأكدت أن ما تسعى إليه هو “العيش بالحلال والستر”، لا تحقيق أرباح، موضحة أنها تراعي ظروف المشترين وتبيع بأسعار بسيطة، وتقبل بما يأتيها من رزق دون شكوى.

كما أوضحت أن زوجها يعمل في جمع القمامة ويغيب معظم الأسبوع، ما يجعلها شريكًا أساسيًا في إعالة الأبناء والأحفاد، راضية بأي نصيب، سواء كان طعامًا متواضعًا أو مساعدة من أهل الخير.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن حصولها على مسكن ملائم منحها حياة أكثر أمانًا، وداعية له بالتوفيق في مسيرته ومشروعاته.