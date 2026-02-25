مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

أثارت الراقصة المصرية دينا جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها في برنامج «ورا الشمس» المذاع على قناة الشمس، حيث كشفت عن آرائها بشأن المساكنة وتربية الأبناء.





وأكدت أنها لا تشعر بالقلق إذا خاض ابنها تجربة مساكنة، بينما ترفض الأمر تمامًا لابنتها، معتبرة أن طبيعة الرجل تختلف عن المرأة.





كما تحدثت عن زيجاتها التسع السابقة، مشددة على أنها لم تُخفِ أي زواج. وأوضحت أنها رفضت اعتزال الرقص رغم مطالب بعض أزواجها بذلك.





وتطرقت إلى الجدل حول مهنتها، مؤكدة احترامها للرقص وتمسكها به، ونفت وجود أي مخالفات قانونية تتعلق بأكاديمية الرقص الخاصة بها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.