جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت

التقى السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بـجامعة الدول العربية، مع السفير طلال المطيري، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الجامعة، وذلك في لقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشهد اللقاء استعراضًا للأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الواسع الذي يتعرض له قطاع غزة منذ ما يقارب عامين، وما أسفر عنه من دمار كبير وخسائر بشرية جسيمة، فضلًا عن تدهور غير مسبوق في الظروف المعيشية والإنسانية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشاور العربي حيال القضايا المصيرية، ودعم أوجه التعاون بين مندوبية دولة الكويت وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.