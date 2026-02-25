مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

في مفاجأة غير متوقعة لملاك السيارات الفاخرة، أعلنت علامة "لكزس" اليابانية عن استدعاء ضخم يشمل طرازها الرائد LX600، بعد اكتشاف خلل فني في منظومة ناقل الحركة (الفتيس).

ويثبت هذا الاستدعاء أن حتى السيارات الأكثر فخامة واعتمادية في العالم ليست محصنة تمامًا ضد المشاكل التقنية المعقدة، خاصة مع التطور الهائل في أنظمة القيادة الرقمية التي قد تشهد ثغرات غير مقصودة أثناء عمليات التصنيع.

تفاصيل الاستدعاء: موديلات 2025 و2026 في دائرة الخطر

كشفت التقارير الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية أن الاستدعاء يشمل ما مجموعه 4374 سيارة من طراز لكزس LX600، وتحديدًا موديلات عامي 2025 و2026.

ويرجع سبب الاستدعاء إلى احتمالية وجود عيب مصنعي في ناقل الحركة قد يؤدي إلى عدم استجابة السيارة بشكل صحيح عند التبديل بين السرعات، أو حدوث اهتزازات غير طبيعية أثناء القيادة.

هذا الخلل قد يشكل خطورة على سلامة الركاب في حالات معينة، مما دفع الشركة للتحرك السريع لتصحيح المسار والحفاظ على سمعتها المرموقة في السوق العالمي.

أداء ناقل الحركة وتأثيره على تجربة القيادة

تعتمد لكزس LX600 على ناقل حركة أوتوماتيكي متطور مصمم ليوفر أعلى مستويات الراحة والقوة، إلا أن العيب المكتشف قد يؤثر على سلاسة التنقل بين التروس.

وأوضحت الشركة أن المشكلة تكمن في مكون داخلي قد يتعرض للتآكل المبكر أو فقدان الضغط الهيدروليكي، مما يسبب تأخيرًا في استجابة المحرك لأوامر السائق.

ولذلك، شددت الشركة على ضرورة فحص السيارات المتضررة لدى الوكلاء المعتمدين لتحديث البرمجيات أو استبدال القطع المعيبة لضمان عودة السيارة لأدائها المثالي.

التزام لكزس بالشفافية وسلامة العملاء

على الرغم من حساسية الموقف بالنسبة لعلامة تجارية تمثل قمة الهرم الفاخر في مجموعة تويوتا، إلا أن لكزس اختارت طريق الشفافية المطلقة.

وسيتم إخطار الملاك المتضررين من خلال الوكلاء المحليين.

إن هذه الخطوة تعزز من ثقة العملاء في العلامة، حيث تظهر التزام الصانع الياباني بتحمل المسئولية الكاملة عن منتجاته حتى بعد البيع، لضمان بقاء "LX600" الرمز الأبرز للفخامة والقدرة على قهر الطرق الوعرة.