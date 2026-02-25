مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

أثارت الحالة الصحية التي أعلنت عنها الإعلامية ياسمين الخطيب، حالة من الجدل والقلق بين متابعيها، بعد ما كشفت تعرضها لعدوى بكتيرية في الوجه أدت إلى التهاب عميق تحت الجلد وتكوّن ثلاثة خراريج استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا في ثالث أيام رمضان.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأعراض والأسباب التى أدت الى مرض ياسمين الخطيب، وفقا لموقع ديلى ميرور.

مرض ياسمين الخطيب..

الحالة التي أصيبت بها ياسمين الخطيب هي عدوى بكتيرية حادة في الأنسجة الرخوة للوجه، وقد أدت إلى تكوين خراجات و يعمل على تجمع صديدي ناتج عن العدوى البكتيرية، يحتاج عادة لتصريف جراحي.

سبب مرض ياسمين الخطيب..

-دخول البكتيريا الملوثة للجلد عبر جرح صغير أو حبوب أو خدش بسيط.

-هذه العدوى تحدث عندما تخترق البكتيريا طبقات الجلد عبر جرح صغير أو التهاب في بصيلة شعر، لتنتشر في الأنسجة الداخلية وتسبب تورمًا مؤلمًا واحمرارًا وسخونة موضعية، وقد يصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم.







اعراض مرض ياسمين الخطيب..

1-تورم الوجه المفاجئ واحمرار شديد في مكان الإصابة.

2-ألم حاد مكان التورم.

3-ارتفاع درجة الحرارة أحيانًا مع شعور بالحمّى.

4-تكون خراجات صديدية تحت الجلد تظهر كتجمعات مؤلمة وصلبة.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك؛ "من أول يوم تصوير وأنا ملاحظة تورم في خدي اليمين، اكتشفت -متأخر جداً للأسف- إني أُصبت بعدوى بكتيرية في الأنسجة، أدت لإلتهاب عميق تحت الجلد و ٣ خراريج ضخمة، واضطريت أخضع لجراحة دقيقة لإزالتها تالت يوم رمضان حتى الآن إحنا متوقفين عن التصوير، لأن حالتي مازالت سيئة.. اذكروني في دعواتكم".



