أتالانتا الإيطالي يتخطى بروسيا دورتموند الألماني برباعية في دوري الأبطال

حقق فريق أتالانتا الإيطالي الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن إياب ملحق دور الـ16 من دوريأبطال أورو با للموسم الحالي.



أحرز سكاماكا هدف تقدم أتالانتا في الدقيقة الخاسمة عقب استغلال كرة عرضية من الجبهة اليسري بعد خطأ مدافع بوروسيا دورتموند ليتمكن من إحراز هدف تقدم فريقه .

وفي الدقيقة 45، أضاف زاباكوستا الهدف الثاني لفريق أتالانتا .

ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني أحرز ماريو باشاليتش الهدف الثالث لفريق أتالانتا في الدقيقة 57 قبل أن يقلص بوروسيا دورتموند لافارق ويحرز الهدف الأول في الدقيقة 75 عن طريق كريم أديمي

وفي الوقت البدل الضائع 90+8 أحرز لازار سامرزيدتش الهدف الرابع في شباك بوروسيا دورتموند من ركلة جزاء ليعلن تفوق فريقه برباعية

وبهذا الفوز يتأهل أتالانتا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بينما ودع بوروسيا دورتموند البطولة