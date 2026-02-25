قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أحمد موسى يعلن إهداء الجزء الثاني من كتابه «أسرار» للإذاعي الراحل فهمي عمر
بقيادة رونالدو.. النصر يسحق رفقاء دونجا بخماسية في الدوري السعودي
أحمد موسى: فقدان الإذاعي الكبير فهمي عمر خسارة كبرى للإعلام المصري
إلهام شاهين تدعم التبرّع بالأعضاء: صدقة جارية وخير عظيم | صور
بفائدة 17.75% وصرف شهري.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" الجديد
فن وثقافة

غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد البهى

تحدّث الفنان أحمد ماهر عن تأثير بعض الأعمال الفنية في المجتمع، منتقدًا انتشار أدوار البلطجية وما وصفه بـ«المنتج الرخيص»، مؤكدًا أن غياب الرقابة الحقيقية كان سببًا رئيسيًا في تراجع مستوى المحتوى المعروض.

وقال أحمد ماهر، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس، الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إن أدوار البلطجة تركت «أبلغ الأثر القبيح» في المجتمع، مشيرًا إلى أن الفن له تأثير مباشر؛ لأن التلفزيون يدخل كل بيت دون استئذان، وبالتالي فإن الكلمة والمشهد يحملان مسؤولية كبيرة.

وأوضح أنه كان محظوظًا بمشاركته في إنتاج بعض الأعمال سابقًا، حيث كان السيناريو يخضع لرقابة دقيقة قبل التصوير، ثم لرقابة أخرى بعد التنفيذ، لافتًا إلى أن طريقة إلقاء الكلمة قد تغيّر معناها بالكامل، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة. وأضاف: «زمان ماكانش فيه تطاول في الأعمال.. أين مصر الآن بعد ما قدّموا هذا المنتج الرخيص؟».

ومن جانبها، علّقت ياسمين الخطيب بأن الرقابة أصبحت «خانقة» في الوقت الحالي، ليردّ أحمد ماهر موضحًا أن تقديم بعض النماذج السلبية في أعماله لم يكن بهدف الترويج لها، بل للتحذير منها.

وأشار إلى أنه قدّم شخصيات مثل «المساطيل» أو «بنات الليل» في إطار درامي يهدف إلى توعية الجمهور، مؤكدًا أنه كان يحرص على ترسيخ فكرة أن السير في هذا الطريق نهايته الضياع والوصم الاجتماعي، قائلًا إنه يوجّه رسالته دائمًا: «خدوا بالكم.. اللي بيمشي في الطريق ده آخره الفناء».

الفنان أحمد ماهر أحمد ماهر برنامج ورا الشمس

