غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام

تحدّث الفنان أحمد ماهر عن تأثير بعض الأعمال الفنية في المجتمع، منتقدًا انتشار أدوار البلطجية وما وصفه بـ«المنتج الرخيص»، مؤكدًا أن غياب الرقابة الحقيقية كان سببًا رئيسيًا في تراجع مستوى المحتوى المعروض.

وقال أحمد ماهر، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس، الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إن أدوار البلطجة تركت «أبلغ الأثر القبيح» في المجتمع، مشيرًا إلى أن الفن له تأثير مباشر؛ لأن التلفزيون يدخل كل بيت دون استئذان، وبالتالي فإن الكلمة والمشهد يحملان مسؤولية كبيرة.

وأوضح أنه كان محظوظًا بمشاركته في إنتاج بعض الأعمال سابقًا، حيث كان السيناريو يخضع لرقابة دقيقة قبل التصوير، ثم لرقابة أخرى بعد التنفيذ، لافتًا إلى أن طريقة إلقاء الكلمة قد تغيّر معناها بالكامل، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة. وأضاف: «زمان ماكانش فيه تطاول في الأعمال.. أين مصر الآن بعد ما قدّموا هذا المنتج الرخيص؟».

ومن جانبها، علّقت ياسمين الخطيب بأن الرقابة أصبحت «خانقة» في الوقت الحالي، ليردّ أحمد ماهر موضحًا أن تقديم بعض النماذج السلبية في أعماله لم يكن بهدف الترويج لها، بل للتحذير منها.

وأشار إلى أنه قدّم شخصيات مثل «المساطيل» أو «بنات الليل» في إطار درامي يهدف إلى توعية الجمهور، مؤكدًا أنه كان يحرص على ترسيخ فكرة أن السير في هذا الطريق نهايته الضياع والوصم الاجتماعي، قائلًا إنه يوجّه رسالته دائمًا: «خدوا بالكم.. اللي بيمشي في الطريق ده آخره الفناء».