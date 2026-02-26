الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أكد أحمد سمير، المدرب العام لفريق البنك الأهلي، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب فاركو، مشددًا على أهمية النقاط الثلاث في مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

استهل أحمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن الانتصار جاء أمام منافس قوي ومحترم، موضحًا أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق. وأضاف أن لاعبي البنك الأهلي فرضوا أسلوبهم على مجريات اللقاء، ونجحوا في الاستحواذ على الكرة خلال معظم فترات المباراة، وهو ما منحهم الأفضلية الفنية وصناعة العديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى المنافس.

وأشار إلى أن الفريق تعامل بتركيز كبير مع أحداث اللقاء، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وهو ما انعكس في الأداء المتوازن الذي قدمه اللاعبون طوال الـ90 دقيقة.

تعليمات بين الشوطين صنعت الفارق

وكشف المدرب العام أن الكابتن أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، كان له دور مهم بين شوطي المباراة، حيث طالب اللاعبين بالتحلي بالهدوء وزيادة التركيز في إنهاء الهجمات، بعدما أضاع الفريق عدة فرص محققة في الشوط الأول.

وأوضح أن استجابة اللاعبين لهذه التعليمات كانت واضحة في الشوط الثاني، حيث تحسن الأداء الهجومي بشكل ملحوظ، ونجح الفريق في ترجمة أفضليته إلى نتيجة إيجابية حسمت المواجهة لصالحه.

هدفنا التقدم في جدول الترتيب

وأكد أحمد سمير أن الهدف الأساسي من اللقاء كان حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري والاقتراب من المركز السابع، وهو ما تحقق بالفعل بفضل الروح القتالية والانضباط التكتيكي للاعبين.

رسالة شكر للإدارة

ووجه المدرب العام الشكر إلى اللواء أشرف نصار، رئيس النادي، والأستاذ محمد عبد المنعم، المشرف العام على الكرة، مثمنًا دعمهم المستمر وثقتهم الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين.

استعداد لمواجهة سموحة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيغلق صفحة الفوز سريعًا، استعدادًا للمواجهة القوية والحاسمة أمام سموحة الأحد المقبل، مشددًا على أهمية مواصلة الانتصارات للحفاظ على مسار الفريق التصاعدي في الدوري.

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
