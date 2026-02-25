رسالة روحانية للصبر والتضحية.. رانيا هاشم من مقام السيدة زينب

يقدم برنامج «البعد الرابع» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم حلقة خاصة في السابعة من مساء الخميس، تُبث من داخل مسجد السيدة زينب، في أجواء روحانية مميزة تسلط الضوء على سيرة آل البيت ومكانتهم في قلوب المصريين.

السيرة العطرة للسيدة زينب

وتتناول الحلقة السيرة العطرة للسيدة زينب رضي الله عنها، مستعرضة مواقفها الخالدة وقيم الصبر والتضحية التي جسدتها في حياتها، وما تمثله من قدوة ملهمة للأجيال.

كما يستضيف البرنامج إمام المسجد للحديث عن تاريخ المقام الشريف ومكانته الروحية، وأثره الممتد في الوجدان الشعبي.

الدور الروحي لمسجد السيدة زينب

وتتطرق الحلقة إلى الدور الروحي لمسجد السيدة زينب باعتباره رمزًا للسكينة والرحمة، ومحطة إيمانية يقصدها الزوار طلبًا للطمأنينة وتجديد الصلة بالله، إضافة إلى مناقشة مكانة آل البيت في الثقافة المصرية وما تحمله زيارتهم من معانٍ إيمانية عميقة.

وتختتم الحلقة برسائل تؤكد أهمية إحياء سِيَر آل البيت والاقتداء بفضائلهم في حياتنا اليومية، في إطار يجمع بين البعد التاريخي والروحي والإنساني.