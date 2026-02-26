رحلة مُؤلمة انتهت بالوفاة .. البلوجر فرح جمال تُلهم الفتيات برسالتها قبل الرحيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة البلوجر الشابة فرح جمال، بعد صراع طويل مع مرض الأورام، في خبر صادم انتشر وأثار حالة كبيرة من الحزن بين متابعيها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة البلوجر الشابة فرح جمال، بعد صراع طويل مع مرض الأورام، في خبر صادم انتشر وأثار حالة كبيرة من الحزن بين متابعيها.

وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة مؤلمة مع المرض

وكانت فرح جمال تلفت الأنظار خلال الأشهر الماضية بعد ما قررت مشاركة تجربتها الشخصية مع المرض، وتحويل معاناتها إلى رسالة توعية للفتيات، موضحة خطوات اكتشافها للمرض، ومؤكدة أن ما مرت به قد يحدث لأي فتاة تعيش حياة طبيعية دون مؤشرات مسبقة.

ونعاها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة مايان السيد، التي حرصت على توجيه رسالة مؤثرة عبر حساباتها الرسمية.

وبحسب ما تم تداوله، بدأت رحلة فرح مع المرض بشكل مُفاجئ، ومع مرور الوقت اكتشفت أن العلاج الذي تلقته في البداية لم يكن مناسبًا لطبيعة الورم، ما استدعى تغيير الخطة العلاجية والبدء من جديد، في وقت كان فيه المرض يزداد تعقيدًا.

وكانت تتعرض البلوجر فرح لتعليقات قاسية وانتقادات غير مبررة، إلا أنها كانت ترد بثبات، مؤكدة أنها غير خائفة من الموت، وأن لكل إنسان رحلته الخاصة.