خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نزول سيدة من سيارة ملاكي وتعديها على قائد مركبة "توك توك" مستخدمةً سلاحا أبيض.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بقيام طليقة شقيقه "الظاهرة بمقطع الفيديو" (مصففة شعر تعمل بالخارج – مقيمة بدائرة القسم) بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بالذراع؛ لخلافات على حضانة نجلها من شقيقه، ووجود قضايا منظورة بشأنها عقب زواجه من أخرى.

أمكن ضبط المذكورة والسيارة والأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.