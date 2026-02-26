إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تفاصيل جديدة بشأن الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن لجنة الحكام أيدت قرار حكم اللقاء بإلغاء هدف فخري لاكاي واحتساب ركلة جزاء بدلًا منه.

وأوضح عبد الجواد، خلال تقديمه برنامج ملعب أون عبر قناة “أون سبورت”، أنه تواصل مع عدد من الحكام السابقين للوقوف على صحة القرار، وجاءت آراؤهم متفقة مع ما انتهى إليه طاقم التحكيم في المباراة.

وأشار إلى أن القرار تمت مراجعته وفقًا لتقدير الحكم للحالة داخل منطقة الجزاء.

وأكد أن ما تردد بشأن إمكانية إعادة المباراة لا أساس له من الصحة، مشددًا على أنه لا توجد أي نية لدى الجهات المختصة لاتخاذ قرار بإعادتها، في ظل قناعة لجنة الحكام بصحة ما تم اتخاذه خلال اللقاء.

تعادل إيجابي بين الإسماعيلي وسيراميكا

وعلى صعيد نتيجة المباراة، فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، بعدما انتهت المباراة بهدف لكل فريق.

وأقيمت المواجهة مساء الثلاثاء على ملعب استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت ندية واضحة بين الفريقين على مدار شوطي اللقاء.

وحاول كلا الفريقين خطف نقاط المباراة كاملة، إلا أن التعادل حسم الموقف في نهاية المطاف، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في سباق الدوري، وسط استمرار الجدل التحكيمي الذي صاحب أحد أبرز مشاهد اللقاء