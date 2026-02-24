سيراميكا كليوباترا يتفوق على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول

نجح سيراميكا كليوباترا في التفوق على غزل الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري .
ونجح فخري لاكاي في إحراز هدف تقدم سيراميكا في الدقيقة 3 بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فاخري لاكاي بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك
. وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: كريم الدبيس- رجب نبيل - چاستس ارثر -أحمد هاني.
خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - اسلام عيسى - محمد رضا بوبو.
خط الهجوم: فخري لاكاي
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:-
حراسة المرمى: عبد الله جمال
الدفاع: عبد الكريم مصطفى، أحمد أيمن، محمد نصر، عبدالله محمد
الوسط: محمد خطارى، محمد سمير كونتا، إريك تراوري، مروان حمدى
الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى