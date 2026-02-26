فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

إذا كنت تبحث عن بديل صحي للحلويات الثقيلة بعد الإفطار، قدم الدكتور جميل القدسي ، خبير التغذية العلاجية ،وصفة كرات التمر بالمكسرات بدون سكر .

طريقة كرات التمر بالمكسرات (بدون سكر مضاف)

فوائد كرات التمر بالمكسرات..

1- تمنحك طاقة سريعة وطبيعية بفضل السكريات الموجودة في التمر

2- غنية بالألياف فتساعد على الهضم ومنع الإمساك

3- المكسرات تدعم التركيز وتغذي الدماغ

4- تحتوي على دهون صحية تعزز صحة القلب

5- تساهم في دعم مستويات الحديد والمغنيسيوم

6- تمنحك شعورًا بالشبع دون ثقل على المعدة

7-مثالية بعد التراويح أو كسناك خفيف بين الإفطار والسحور

المكونات

- كوب تمر منزوع النوى

- نصف كوب مكسرات مطحونة (لوز / جوز / فستق)

- ملعقة كبيرة جوز هند

- ملعقة صغيرة كاكاو خام (اختياري)

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

- رشة قرفة أو هيل (اختياري)

طريقة التحضير

1 يُطحن التمر في محضرة الطعام حتى يصبح عجينة ناعمة.

2 تُضاف المكسرات وجوز الهند والكاكاو والتوابل وتُمزج جيدًا.

3 يُضاف الزيت تدريجيًا حتى تتماسك العجينة.

4 تُشكّل كرات صغيرة بحجم اللقمة.

5 يمكن تغليفها بجوز الهند أو السمسم ثم تُحفظ في الثلاجة لمدة 20–30 دقيقة