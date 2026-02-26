فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

إذا كنت تبحث عن بديل صحي للحلويات الثقيلة بعد الإفطار، قدم الدكتور جميل القدسي ، خبير التغذية العلاجية ،وصفة كرات التمر بالمكسرات بدون سكر .
طريقة كرات التمر بالمكسرات (بدون سكر مضاف)
فوائد كرات التمر بالمكسرات..
1- تمنحك طاقة سريعة وطبيعية بفضل السكريات الموجودة في التمر
2- غنية بالألياف فتساعد على الهضم ومنع الإمساك
3- المكسرات تدعم التركيز وتغذي الدماغ
4- تحتوي على دهون صحية تعزز صحة القلب
5- تساهم في دعم مستويات الحديد والمغنيسيوم
6- تمنحك شعورًا بالشبع دون ثقل على المعدة
7-مثالية بعد التراويح أو كسناك خفيف بين الإفطار والسحور
المكونات
- كوب تمر منزوع النوى
- نصف كوب مكسرات مطحونة (لوز / جوز / فستق)
- ملعقة كبيرة جوز هند
- ملعقة صغيرة كاكاو خام (اختياري)
- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون
- رشة قرفة أو هيل (اختياري)
طريقة التحضير
1 يُطحن التمر في محضرة الطعام حتى يصبح عجينة ناعمة.
2 تُضاف المكسرات وجوز الهند والكاكاو والتوابل وتُمزج جيدًا.
3 يُضاف الزيت تدريجيًا حتى تتماسك العجينة.
4 تُشكّل كرات صغيرة بحجم اللقمة.
5 يمكن تغليفها بجوز الهند أو السمسم ثم تُحفظ في الثلاجة لمدة 20–30 دقيقة