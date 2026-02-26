قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
بالصور

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
رنا عصمت

إذا كنت تبحث عن بديل صحي للحلويات الثقيلة بعد الإفطار، قدم الدكتور جميل القدسي ، خبير التغذية العلاجية ،وصفة كرات التمر بالمكسرات بدون سكر .

طريقة كرات التمر بالمكسرات (بدون سكر مضاف)

فوائد كرات التمر بالمكسرات..

1- تمنحك طاقة سريعة وطبيعية بفضل السكريات الموجودة في التمر

2- غنية بالألياف فتساعد على الهضم ومنع الإمساك

3- المكسرات تدعم التركيز وتغذي الدماغ

4- تحتوي على دهون صحية تعزز صحة القلب

5- تساهم في دعم مستويات الحديد والمغنيسيوم

6- تمنحك شعورًا بالشبع دون ثقل على المعدة

7-مثالية بعد التراويح أو كسناك خفيف بين الإفطار والسحور 

 المكونات

- كوب تمر منزوع النوى

- نصف كوب مكسرات مطحونة (لوز / جوز / فستق)

- ملعقة كبيرة جوز هند

- ملعقة صغيرة كاكاو خام (اختياري)

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

- رشة قرفة أو هيل (اختياري)

 طريقة التحضير

1 يُطحن التمر في محضرة الطعام حتى يصبح عجينة ناعمة.

2 تُضاف المكسرات وجوز الهند والكاكاو والتوابل وتُمزج جيدًا.

3 يُضاف الزيت تدريجيًا حتى تتماسك العجينة.

4 تُشكّل كرات صغيرة بحجم اللقمة.

5 يمكن تغليفها بجوز الهند أو السمسم ثم تُحفظ في الثلاجة لمدة 20–30 دقيقة

