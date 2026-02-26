قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل كان ياما كان.. يسرا اللوزي تُخلي بيتها من العفش لتضع ماجد الكدواني في ورطة

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
أوركيد سامي

تشهد الحلقة الثامنة تصاعدًا دراميًا موترًا، فبعد سلسلة طويلة من النزاعات وسوء التفاهم بين داليا (يسرا اللوزي) ومصطفى (ماجد الكدواني) تضع الأولى القضاء بينهما وترفع قضية تبديد قايمة، ليتأزم الأمر بينهما بشكل يبدو أنه غير قابل للإصلاح، وذلك في أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل كان ياما كان الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة Yango Play.

تلجأ داليا للقضاء للمرة الثانية على التوالي، وبمساعدة والدتها ترفع قضية تبديد قايمة على مصطفى، وذلك بعد علمها بأن مصطفى هو من أخذ سيارتها دون علمها، فتخشى أن يسترد كل ما شراه يومًا لها فتوافق والدتها. ولكن المفاجأة ليست هنا فقط، فقد نقلت عفش بيتها بأكمله إلى منزل خالتها حتى يضطر مصطفى إلى دفع قيمة النفقة أو يُسجن.

داليا تُفاجئ مصطفى بكل هذا وهو ما يجعله يستشيط غضبًا ولكن لا يملك من أمره شيئًا سوى الامتثال لأوامر القضاء. وعندما تذهب داليا إلى قسم الشرطة لتسلّم النقود تتفاجئ بأن مصطفى قد أحضر عفشًا آخرًا إلى المنزل لتسقط من عليه ضرورة الدفع أو السجن، وهو الأمر الذي يضع داليا في ذهول.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها داليا للقضاء منذ طلاقهما.

 فبناءً على نصيحة والدتها أيضًا رفعت قضية نفقة على مصطفى، عندما تركت ابنتهما فرح المنزل وقررت العيش معه، خشيةً من أن يحرمها من منزل الحاضن، لكن وقتها تنازلت عن المحضر ورفضت النقود التي سلّمها مصطفى للشرطة.

يبدو أن سلسلة النزاعات لن تنتهي بينهما، وأن كرة الثلج انطلقت وستأخذ معها كل ما في طريقها.

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

يسرا اللوزي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مروان عثمان

بقرار توروب.. الأهلي يقرر التفاوض مع سيراميكا كليوباترا لشراء مروان عثمان

ابراهيم سعيد

أطيب الناس.. إبراهيم سعيد ينعى إسلام شقيق الفنانة زينة بكلمات مؤثرة

الغندور

خالد الغندور يثير الجدل: لا أنشغل بكلام الكارهين والحاقدين

بالصور

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد