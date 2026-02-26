مسلسل كان ياما كان.. يسرا اللوزي تُخلي بيتها من العفش لتضع ماجد الكدواني في ورطة

تشهد الحلقة الثامنة تصاعدًا دراميًا موترًا، فبعد سلسلة طويلة من النزاعات وسوء التفاهم بين داليا (يسرا اللوزي) ومصطفى (ماجد الكدواني) تضع الأولى القضاء بينهما وترفع قضية تبديد قايمة، ليتأزم الأمر بينهما بشكل يبدو أنه غير قابل للإصلاح، وذلك في أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل كان ياما كان الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة Yango Play.

تلجأ داليا للقضاء للمرة الثانية على التوالي، وبمساعدة والدتها ترفع قضية تبديد قايمة على مصطفى، وذلك بعد علمها بأن مصطفى هو من أخذ سيارتها دون علمها، فتخشى أن يسترد كل ما شراه يومًا لها فتوافق والدتها. ولكن المفاجأة ليست هنا فقط، فقد نقلت عفش بيتها بأكمله إلى منزل خالتها حتى يضطر مصطفى إلى دفع قيمة النفقة أو يُسجن.

داليا تُفاجئ مصطفى بكل هذا وهو ما يجعله يستشيط غضبًا ولكن لا يملك من أمره شيئًا سوى الامتثال لأوامر القضاء. وعندما تذهب داليا إلى قسم الشرطة لتسلّم النقود تتفاجئ بأن مصطفى قد أحضر عفشًا آخرًا إلى المنزل لتسقط من عليه ضرورة الدفع أو السجن، وهو الأمر الذي يضع داليا في ذهول.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها داليا للقضاء منذ طلاقهما.

فبناءً على نصيحة والدتها أيضًا رفعت قضية نفقة على مصطفى، عندما تركت ابنتهما فرح المنزل وقررت العيش معه، خشيةً من أن يحرمها من منزل الحاضن، لكن وقتها تنازلت عن المحضر ورفضت النقود التي سلّمها مصطفى للشرطة.

يبدو أن سلسلة النزاعات لن تنتهي بينهما، وأن كرة الثلج انطلقت وستأخذ معها كل ما في طريقها.

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.