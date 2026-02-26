مسلسل درش الحلقة 8.. مصطفى شعبان يفرض سيطرته وسهر الصايغ تهاجم لقاء الخميسي

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة السابعة من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وأشعل مسلسل «درش» حالة واسعة من التفاعل عقب عرض الحلقة الثامنة، بعدما تصدر هاشتاج "#مسلسل_درش" قوائم الأكثر تداولًا عبر منصتي «إكس» و«فيسبوك»، وجاء ضمن الكلمات الأعلى بحثًا على «جوجل»، في انعكاس واضح لحجم المتابعة الجماهيرية والزخم المتصاعد حول العمل.

وشهدت الحلقة تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما هاجمت سهر الصايغ «حسنة»، لقاء الخميسي «علا»، وتوجهت إلى مقر شركة المقاولات المملوكة لـمصطفى شعبان «المهندس محمد القاضي»، في مشهد مشحون بالتوتر، قبل أن تُفاجأ بعدم تذكره لها، ليستمر الغموض المحيط بشخصية «درش» وصراعه مع فقدان الذاكرة.

كما فرض «درش» سيطرته للمرة الثانية على بضاعة آخر الموسم، بعدما حدد أحمد فؤاد سليم «المعلم سنوسي» موعد شرائها، ليتفاجأ يوم التسليم بأن «درش» استحوذ عليها مقابل مبلغ أكبر، في تطور يعكس دهاء الشخصية وقدرتها على قلب الموازين رغم أزمته الإنسانية.

الحلقة لاقت إشادات واسعة، خاصة لأداء مصطفى شعبان، حيث أكد الجمهور قدرته على تقديم شخصية مركبة ومختلفة، مع حضور قوي وحبكة متماسكة وحوار مكثف رفع من وتيرة الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل درش

ويعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساءا، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساءا، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا.

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط».

مسلسل درش

يُعرض مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، وعرض حصريًا على شبكة أون، ويضم نخبة من النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، وضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسين.