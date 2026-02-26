عمرو سعد: مسلسل "إفراج" يحقق أعلى نسب مشاهدة ومازال النجاح مستمر

عبر النجم الكبير عمرو سعد عن سعادته، باستمرار نجاح مسلسله إفراج، الذي يشارك به في السباق الرمضاني لعام 2026، وكشف عن تصدره نسب المشاهدة بين مسلسلات رمضان، مؤكدا أنه الأعلى مشاهدة.

ونشر عمرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تكشف عن تصدر المسلسل نسب الأعلى مشاهدة في التقارير الرسمية، وعلق "بفضل الله وفضل زمايلي وفضلكم مسلسل إفراج هو الأعلى نسب مشاهدة حسب كل التقارير الرسمية، ومازال النجاح العظيم مستمر ومتصاعد".

ووجه عمرو الشكر للقناة العارضة للمسلسل وللقائمين عليه، قائلا "شكرا mbc مصر، شكرا الأستاذ محمد عبدالمتعال، شكرا الأستاذ محمد مصطفى، شكرا الأستاذ أنور الصباح، شكرا للمخرج الكبير أحمد خالد موسى، شكرا للأستاذ علي حسن المشرف العام، ولكم كل الحب والتقدير".

مسلسل إفراج قصة عمرو سعد، سيناريو وحوار: محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته إلى جانب النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، بسنت شوقي، محسن منصور، عبدالعزيز مخيون، جهاد حسام الدين، دنيا ماهر، عمر السعيد، علاء مرسي، صفوة، الطفل آسر، إنتاج صادق الصباح.

يُعرض على قناة mbc مصر في تمام الساعة السابعة، ويُعاد في العاشرة مساء على قناة mbc مصر 2.

https://www.instagram.com/p/DVMyhHXCIS7/?igsh=OHRkNHdxazNseXEy