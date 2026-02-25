شيخ الأزهر ينعى العالم السوري الأزهري الأصولي الدكتور محمد حسن هيتو

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم السوري الأزهري الجليل الدكتور محمد حسن هيتو، أحد كبار علماء أصول الفقه والفقه الشافعي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء العلمي والتربوي.

ويستذكر الأزهر بمزيد من التقدير المسيرة العلمية للفقيد، الذي كان نموذجًا للعالم الأزهري المخلص؛ إذ أصرَّ في مقتبل حياته على الانتساب للأزهر الشريف، فالتحق بكلية الشريعة والقانون، وواصل تفوقه حتى نال درجة الدكتوراه في أصول الفقه، ليصبح بعدها واحدًا من أبرز من خدموا المكتبة الإسلامية والمذهب الشافعي تصنيفًا وتدريسًا وتأصيلًا، مخلِّفًا وراءه موسوعات فقهية وأجيالاً من طلبة العلم.

ويتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، ولتلاميذه ومحبيه في العالم الإسلامي، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدَّمه من علمٍ في ميزان حسناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.