بتروجت يهزم الاتحاد السكندري بهدف قاتل في الدوري الممتاز

حقق فريق بتروجت فوزًا ثمينًا على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل رشيد أحمد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في سباق الدوري.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما خاض 18 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين، مقابل 11 هزيمة.

في المقابل، رفع بتروجت رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، من 18 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات، وتلقى 4 هزائم، وتعادل في 9 مواجهات.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم، عبد الرحمن جودة، كريم الديب.

خط الوسط: سيفوري إيزاك، محمود دونجا، أحمد عاطف، يسري وحيد، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مابولولو.

تشكيل بتروجت

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد دودو، أحمد بحبح، بركات حجاج، محمود شديد.

خط الوسط: مصطفى البدري، أدهم حامد، مصطفى الجمل.

خط الهجوم: بدر موسى، سياندي، شيكويدي.