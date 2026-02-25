ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على النجمة

واصل فريق النصر تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب النجمة بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى 58 نقطة، محافظًا على المركز الأول، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

في المقابل، اكتفى الهلال بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام التعاون، ليصل إلى 5ف5 نقطة في المركز الثالث، بينما حقق القادسية فوزًا عريضًا على الاتفاق بنتيجة 4-0، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، مواصلًا ضغطه على فرق القمة.

وشهدت الجولة أيضًا تعادل الحزم مع الاتحاد بهدف لكل فريق، فيما فاز الشباب على الرياض بنتيجة 3-1، بينما خسر ضمك أمام الأهلي بهدف دون رد.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 23

1- النصر – 58 نقطة (23 مباراة)

2- الأهلي – 56 نقطة (23 مباراة)

3- الهلال – 55 نقطة (23 مباراة)

4- القادسية – 53 نقطة (23 مباراة)

5- التعاون – 40 نقطة (23 مباراة)

6- الاتحاد – 39 نقطة (23 مباراة)

7- الاتفاق – 38 نقطة (23 مباراة)

8- نيوم – 32 نقطة (23 مباراة)

9- الخليج – 27 نقطة (23 مباراة)

10- الفتح – 27 نقطة (23 مباراة)

11- الفيحاء – 27 نقطة (23 مباراة)

12- الشباب – 25 نقطة (23 مباراة)

13- الحزم – 25 نقطة (23 مباراة)

14- الخلود – 22 نقطة (23 مباراة)

15- الرياض – 16 نقطة (23 مباراة)

16- ضمك – 15 نقطة (23 مباراة)

17- الأخدود – 10 نقاط (23 مباراة)

18- النجمة – 8 نقاط (23 مباراة)