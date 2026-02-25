قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أحمد موسى يعلن إهداء الجزء الثاني من كتابه «أسرار» للإذاعي الراحل فهمي عمر
بقيادة رونالدو.. النصر يسحق رفقاء دونجا بخماسية في الدوري السعودي
أحمد موسى: فقدان الإذاعي الكبير فهمي عمر خسارة كبرى للإعلام المصري
إلهام شاهين تدعم التبرّع بالأعضاء: صدقة جارية وخير عظيم | صور
بفائدة 17.75% وصرف شهري.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على النجمة

ترتيب الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
حمزة شعيب

 

واصل فريق النصر تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب النجمة بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى 58 نقطة، محافظًا على المركز الأول، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

في المقابل، اكتفى الهلال بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام التعاون، ليصل إلى 5ف5 نقطة في المركز الثالث، بينما حقق القادسية فوزًا عريضًا على الاتفاق بنتيجة 4-0، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، مواصلًا ضغطه على فرق القمة.

وشهدت الجولة أيضًا تعادل الحزم مع الاتحاد بهدف لكل فريق، فيما فاز الشباب على الرياض بنتيجة 3-1، بينما خسر ضمك أمام الأهلي بهدف دون رد.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 23

1- النصر – 58 نقطة (23 مباراة)
2- الأهلي – 56 نقطة (23 مباراة)
3- الهلال – 55 نقطة (23 مباراة)
4- القادسية – 53 نقطة (23 مباراة)
5- التعاون – 40 نقطة (23 مباراة)
6- الاتحاد – 39 نقطة (23 مباراة)
7- الاتفاق – 38 نقطة (23 مباراة)
8- نيوم – 32 نقطة (23 مباراة)
9- الخليج – 27 نقطة (23 مباراة)
10- الفتح – 27 نقطة (23 مباراة)
11- الفيحاء – 27 نقطة (23 مباراة)
12- الشباب – 25 نقطة (23 مباراة)
13- الحزم – 25 نقطة (23 مباراة)
14- الخلود – 22 نقطة (23 مباراة)
15- الرياض – 16 نقطة (23 مباراة)
16- ضمك – 15 نقطة (23 مباراة)
17- الأخدود – 10 نقاط (23 مباراة)
18- النجمة – 8 نقاط (23 مباراة)

ترتيب الدوري السعودي الدوري السعودي النصر النجمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

رانيا هاشم

رسالة روحانية للصبر والتضحية.. رانيا هاشم من مقام السيدة زينب

أحمد موسى

أحمد موسى: إشادة فهمي عمر بكتابي «أسرار» وسام فخر وشهادة أعتز بها

أحمد ماهر

أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

بالصور

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد