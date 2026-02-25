نيوم بقيادة حجازي يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء بالدوري السعودي

سقط فريق نيوم السعودي فى فخ التعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الثالثة والعشرون ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأفتتح نيوم التهديف في الدقيقة 13، عن طريق أليكساندر لاكازيتي ، وأدرك الفيحاء هدف التعادل في الدقيقة 48، عن طريق ياسين بينزيا.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نيوم إلى النقطة الـ32 محتلاً المركز الثامن ، وأرتفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 27 محتلاً المركز الحادي عشر.