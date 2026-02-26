قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
توك شو

بشرى: محمد رمضان نجم مصر الأبرز حاليا

بشرى
بشرى
هاني حسين

أكدت الفنانة بشرى أن الفنان محمد رمضان يُعد نجم مصر الأبرز حاليًا، مشيرة إلى أن الواقع والأرقام يفرضان اسمه بقوة على الساحة الفنية، لافتة إلى أنه الأكثر فهمًا لحركة السوق وما يريده الجمهور، وذلك خلال سؤال تفضيل بين اسمه هو وأميرة كرارة وأحمد العوضي، ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر.

وقالت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إن محمد رمضان يتفوق في أي مفاضلة جماهيرية مع نجوم مثل أمير كرارة وأحمد العوضي، مؤكدة أن النجاح لا يُقاس بالآراء فقط، بل بما تحققه الأعمال من أرقام وانتشار.

وأضافت بشرى أنها رغم انتقادها له سابقًا في إحدى الأغاني، فإن ذلك لا يعني الهجوم عليه في حياته المهنية أو إنكار نجاحه، موضحة أن الأرقام تتحدث عن نفسها، وأنه نجح في دعم مسيرته التمثيلية بالغناء والراب، ما عزز حضوره الجماهيري.

وأشارت بشرى إلى أن مصالحتها محمد رمضان بـ«وردة»  كان «شو» مميزًا، وأن الصلح بينهما سبق هذا التعاون، لافتة إلى أنهما حاليًا على علاقة جيدة، وواصفة محمد رمضان بأنه «ذكي ومن أذكى الفنانين الذين يفهمون السوق ويعرفون ماذا يريد الناس»، مع تأكيدها أن الاختلاف معه في بعض الأمور لا يغيّر من حقيقة نجاحه.

وفي سياق آخر، تحدثت بشرى عن البطولة النسائية، مؤكدة أن الفنانة روجينا استحقت البطولة المطلقة بخبرتها، لكنها أشارت إلى أن من منظور الفكر الإنتاجي السائد في السوق، فإن الفنانة دينا الشربيني تُعد الأوفر حظًا حاليًا، إلى جانب أمينة خليل، مؤكدة أنهما تستحقان البطولة المنفردة.

بشرى الفنانة بشرى محمد رمضان اخبار التوك سو الفن

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

المتهمين

انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع خادشة

المتهم

غير متزن.. القبض على أجنبى صاحب فيديو الرقص في الشارع

المتهمين

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بكفر الشيخ

بالصور

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

