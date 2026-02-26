بشرى: محمد رمضان نجم مصر الأبرز حاليا

أكدت الفنانة بشرى أن الفنان محمد رمضان يُعد نجم مصر الأبرز حاليًا، مشيرة إلى أن الواقع والأرقام يفرضان اسمه بقوة على الساحة الفنية، لافتة إلى أنه الأكثر فهمًا لحركة السوق وما يريده الجمهور، وذلك خلال سؤال تفضيل بين اسمه هو وأميرة كرارة وأحمد العوضي، ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر.

وقالت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إن محمد رمضان يتفوق في أي مفاضلة جماهيرية مع نجوم مثل أمير كرارة وأحمد العوضي، مؤكدة أن النجاح لا يُقاس بالآراء فقط، بل بما تحققه الأعمال من أرقام وانتشار.

وأضافت بشرى أنها رغم انتقادها له سابقًا في إحدى الأغاني، فإن ذلك لا يعني الهجوم عليه في حياته المهنية أو إنكار نجاحه، موضحة أن الأرقام تتحدث عن نفسها، وأنه نجح في دعم مسيرته التمثيلية بالغناء والراب، ما عزز حضوره الجماهيري.

وأشارت بشرى إلى أن مصالحتها محمد رمضان بـ«وردة» كان «شو» مميزًا، وأن الصلح بينهما سبق هذا التعاون، لافتة إلى أنهما حاليًا على علاقة جيدة، وواصفة محمد رمضان بأنه «ذكي ومن أذكى الفنانين الذين يفهمون السوق ويعرفون ماذا يريد الناس»، مع تأكيدها أن الاختلاف معه في بعض الأمور لا يغيّر من حقيقة نجاحه.

وفي سياق آخر، تحدثت بشرى عن البطولة النسائية، مؤكدة أن الفنانة روجينا استحقت البطولة المطلقة بخبرتها، لكنها أشارت إلى أن من منظور الفكر الإنتاجي السائد في السوق، فإن الفنانة دينا الشربيني تُعد الأوفر حظًا حاليًا، إلى جانب أمينة خليل، مؤكدة أنهما تستحقان البطولة المنفردة.