محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم

شارك النجم المصري محمد صلاح، جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من الجيم.

وظهر محمد صلاح وهو يستعرض لياقته البدنية، وحازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيه.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل استمرار الجدل حول وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

وبينما ظل اسم اللاعب مرتبطاً لفترة طويلة بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي؛ فإن مؤشرات حديثة بدأت تشير إلى احتمال مختلف، يتمثل في عودته إلى الملاعب الإيطالية، حيث سبق له التألق في بداية مسيرته الأوروبية.



ما وجهة محمد صلاح المقبلة؟

وفقاً لتقديرات عدد من الخبراء، فإن انتقاله إلى الشرق الأوسط لم يعد الخيار الأقرب كما كان متوقعاً في السابق، بل إن البقاء داخل أوروبا قد يمثل الرهان الأكثر واقعية في المرحلة المقبلة.

التقارير أوضحت أن إدارة ليفربول لا تمانع استمرار صلاح داخل صفوف الفريق، بل أبدت استعدادها لتمديد عقده بدلاً من بيعه بقيمة أقل من إمكاناته الفنية والتسويقية، إلا أن راتبه المرتفع، الذي يصل إلى نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً؛ يمثل عقبة رئيسية أمام معظم الأندية الأوروبية التي قد تفكر في التعاقد معه.

ورغم ذلك، فإن أندية في الدوري الإيطالي بدأت تراقب الموقف عن كثب، مع وجود اهتمام خاص من نادي روما بإعادة النجم المصري إلى صفوفه، مستندة إلى تجربته الناجحة مع الفريق بين عامي 2015 و2017.

وتشير تقارير إيطالية إلى أن عودته المحتملة؛ ستكون بمثابة “قصة عاطفية” لكل من اللاعب وجماهير النادي، نظراً لما قدمه خلال فترته السابقة هناك.