قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

شارك النجم المصري محمد صلاح، جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من الجيم.

وظهر محمد صلاح وهو يستعرض لياقته البدنية، وحازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيه.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل استمرار الجدل حول وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

وبينما ظل اسم اللاعب مرتبطاً لفترة طويلة بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي؛ فإن مؤشرات حديثة بدأت تشير إلى احتمال مختلف، يتمثل في عودته إلى الملاعب الإيطالية، حيث سبق له التألق في بداية مسيرته الأوروبية.


ما وجهة محمد صلاح المقبلة؟

وفقاً لتقديرات عدد من الخبراء، فإن انتقاله إلى الشرق الأوسط لم يعد الخيار الأقرب كما كان متوقعاً في السابق، بل إن البقاء داخل أوروبا قد يمثل الرهان الأكثر واقعية في المرحلة المقبلة.

التقارير أوضحت أن إدارة ليفربول لا تمانع استمرار صلاح داخل صفوف الفريق، بل أبدت استعدادها لتمديد عقده بدلاً من بيعه بقيمة أقل من إمكاناته الفنية والتسويقية، إلا أن راتبه المرتفع، الذي يصل إلى نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً؛ يمثل عقبة رئيسية أمام معظم الأندية الأوروبية التي قد تفكر في التعاقد معه.

ورغم ذلك، فإن أندية في الدوري الإيطالي بدأت تراقب الموقف عن كثب، مع وجود اهتمام خاص من نادي روما بإعادة النجم المصري إلى صفوفه، مستندة إلى تجربته الناجحة مع الفريق بين عامي 2015 و2017.

وتشير تقارير إيطالية إلى أن عودته المحتملة؛ ستكون بمثابة “قصة عاطفية” لكل من اللاعب وجماهير النادي، نظراً لما قدمه خلال فترته السابقة هناك.

محمد صلاح ارقام محمد صلاح اعمال محمد صلاح اخبار محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

ترشيحاتنا

فيفي عبده

فيفي عبده تنعى والد مي عمر بكلمات مؤثرة

مسلسل علي قد الحب

بعد عرض الحلقة 8.. «على قد الحب» الأعلى مشاهدة في مصر والصورة الأجمل

جيهان خليل

ظهور مميز لجيهان خليل خلال حلقات مسلسل درش

بالصور

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر

تسلا
تسلا
تسلا

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد