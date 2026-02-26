خلال 3 ساعات.. الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 60 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 60 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات ومياه البحر الأسود خلال 3 ساعات.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "في 25 فبراير بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 60 طائرة مسيرة أوكرانية".

وبحسب الوزارة، جاءت الاعتراضات كالتالي 27 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و17 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و9 فوق مياه البحر الأسود، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من نظام كييف، محققةً تقدما ميدانيا ملموسا على جميع محاور القتال، مع تسجيل تراجع ملحوظ في القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية.