بريطانيا تخصّص 4 مليارات جنيه إسترليني في صناعة المسيرات

أعلنت الحكومة البريطانية عن خططها لتخصيص 4 مليارات جنيه استرليني (نحو 5.5 مليار دولار) لتصميم الأنظمة المسيرة حتى عام 2029.



وقال نائب وزير الدفاع البريطاني أليستر كارنز في كلمة له بمركز "تشاتام هاوس" التحليلي، يوم الأربعاء: "سنقوم باستثمار 4 مليارات جنيه في أنظمة آلية و مسيرة ذات التكنولوجيا العالية حتى موعد الانتخابات المقبلة".



وأشار إلى أن إحدى أكبر شركات إنتاج المسيرات الأوكرانية افتتحت الأسبوع الماضي مصنعا جديدا في بريطانيا بقيمة 200 مليون جنيه استرليني (نحو 266 مليون دولار).



وكانت شركة Ukrspecsystems الأوكرانية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن استثمارات بحجم 200 مليون جنيه استرليني في صناعة المسيرات في بريطانيا، في مدينة ميلدنهال.



ومن المقرر أيضا إنشاء مركز للتجارب في مطار إلمسيت بالقرب من مدينة إبسويتش.



وفي وقت لاحق أعلنت بريطانيا عن بدء بناء مصنع للطائرات المسيرة في مدينة سويندون، من المخطط افتتاحه هذا العام.