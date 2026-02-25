قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بريطانيا تخصّص 4 مليارات جنيه إسترليني في صناعة المسيرات

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت الحكومة البريطانية عن خططها لتخصيص 4 مليارات جنيه استرليني (نحو 5.5 مليار دولار) لتصميم الأنظمة المسيرة حتى عام 2029.


 وقال نائب وزير الدفاع البريطاني أليستر كارنز في كلمة له بمركز "تشاتام هاوس" التحليلي، يوم الأربعاء: "سنقوم باستثمار 4 مليارات جنيه في أنظمة آلية و مسيرة ذات التكنولوجيا العالية حتى موعد الانتخابات المقبلة".


 وأشار إلى أن إحدى أكبر شركات إنتاج المسيرات الأوكرانية افتتحت الأسبوع الماضي مصنعا جديدا في بريطانيا بقيمة 200 مليون جنيه استرليني (نحو 266 مليون دولار).


 وكانت شركة Ukrspecsystems الأوكرانية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن استثمارات بحجم 200 مليون جنيه استرليني في صناعة المسيرات في بريطانيا، في مدينة ميلدنهال.


 ومن المقرر أيضا إنشاء مركز للتجارب في مطار إلمسيت بالقرب من مدينة إبسويتش.


 وفي وقت لاحق أعلنت بريطانيا عن بدء بناء مصنع للطائرات المسيرة في مدينة سويندون، من المخطط افتتاحه هذا العام.

