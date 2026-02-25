الخارجية الإيرانية: عراقجي يصل جنيف لقيادة وفد المفاوضات النووية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن وزير الخارجية المساعد للشؤون السياسية، عباس عراقجي، وصل إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد سياسي وفني للمشاركة في المحادثات النووية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن وفد إيران المفاوض سيجري مساء اليوم اجتماعًا مع وزير خارجية سلطنة عمان لمناقشة سبل رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء إيرنا عن عراقجي قوله إن الوفد الإيراني عرض على الجانب العماني بنودًا من اتفاق محتمل يهدف إلى تسهيل رفع العقوبات، مع التركيز على الجانب النووي للملف الإيراني.