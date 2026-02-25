مسؤولون أمريكيون: وساطات إقليمية مكثفة لمنع الحرب مع إيران وجنيف قد تكون الفرصة الأخيرة

نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جهودًا دبلوماسية تقودها عدة دول في المنطقة تتكثف حاليًا لمنع اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تترقب فيه واشنطن نتائج جولة مفاوضات مرتقبة في جنيف قد تحدد مسار الأزمة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب المسؤولين، فإن كلًا من سلطنة عمان ومصر وقطر وتركيا تبذل مساعي حثيثة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، في ظل تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني.

عقبة التخصيب

وأشار المسؤولون إلى أن مطالبة إيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها تمثل "أهم عقبة" في المحادثات الجارية، موضحين أن هذه النقطة لا تزال محل خلاف جوهري بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤولون بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يكون منفتحًا على صيغة "تخصيب رمزي" لليورانيوم داخل إيران، كحل وسط محتمل يتيح الحفاظ على ماء الوجه للطرفين، دون تمكين طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية.

شكوك إقليمية وضغوط متزايدة

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بعض المسؤولين في المنطقة يشككون في مدى استعداد طهران لقبول الشروط التي يطرحها ترامب، في ظل تمسكها بحقها في التخصيب ورفضها ما تعتبره "إملاءات خارجية".

كما أشاروا إلى أنه "من غير الواضح" حتى الآن ما إذا كانت إيران قد سلمت واشنطن رسميًا مقترح الاتفاق الذي يجري الحديث عنه عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكدت المصادر أن إيران تتعرض لضغوط كبيرة من الوسطاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق سريع، في ظل مخاوف متزايدة من انهيار المسار التفاوضي بالكامل.

جنيف… الفرصة الأخيرة؟

وبحسب المسؤولين، فإن جولة مفاوضات جنيف قد تمثل "الفرصة الأخيرة" لتحقيق اختراق دبلوماسي مع إيران، وسط تحذيرات من أن فشلها قد يدفع الإدارة الأميركية إلى خيارات أكثر حدة.

وأوضح التقرير أن رسالة مرتقبة من كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى ترامب، عقب انتهاء مفاوضات جنيف يوم غد الخميس، ستكون بالغة الأهمية في تحديد القرار النهائي.

وختم المسؤولون بالإشارة إلى أن ترامب سيقرر بعد تسلم التقييم النهائي إما الاستمرار في المفاوضات مع طهران أو إصدار أمر ببدء ضربات عسكرية، في خطوة قد تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي بأسره.