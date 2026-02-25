قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام القيادات يُشعل الحلقة 8 من «رأس الأفعى».. انقسام الجماعة وانفجار الغضب
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولون أمريكيون: وساطات إقليمية مكثفة لمنع الحرب مع إيران وجنيف قد تكون الفرصة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جهودًا دبلوماسية تقودها عدة دول في المنطقة تتكثف حاليًا لمنع اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تترقب فيه واشنطن نتائج جولة مفاوضات مرتقبة في جنيف قد تحدد مسار الأزمة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب المسؤولين، فإن كلًا من سلطنة عمان ومصر وقطر وتركيا تبذل مساعي حثيثة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، في ظل تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني.

عقبة التخصيب

وأشار المسؤولون إلى أن مطالبة إيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها تمثل "أهم عقبة" في المحادثات الجارية، موضحين أن هذه النقطة لا تزال محل خلاف جوهري بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤولون بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يكون منفتحًا على صيغة "تخصيب رمزي" لليورانيوم داخل إيران، كحل وسط محتمل يتيح الحفاظ على ماء الوجه للطرفين، دون تمكين طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية.

شكوك إقليمية وضغوط متزايدة

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بعض المسؤولين في المنطقة يشككون في مدى استعداد طهران لقبول الشروط التي يطرحها ترامب، في ظل تمسكها بحقها في التخصيب ورفضها ما تعتبره "إملاءات خارجية".

كما أشاروا إلى أنه "من غير الواضح" حتى الآن ما إذا كانت إيران قد سلمت واشنطن رسميًا مقترح الاتفاق الذي يجري الحديث عنه عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكدت المصادر أن إيران تتعرض لضغوط كبيرة من الوسطاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق سريع، في ظل مخاوف متزايدة من انهيار المسار التفاوضي بالكامل.

جنيف… الفرصة الأخيرة؟

وبحسب المسؤولين، فإن جولة مفاوضات جنيف قد تمثل "الفرصة الأخيرة" لتحقيق اختراق دبلوماسي مع إيران، وسط تحذيرات من أن فشلها قد يدفع الإدارة الأميركية إلى خيارات أكثر حدة.

وأوضح التقرير أن رسالة مرتقبة من كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى ترامب، عقب انتهاء مفاوضات جنيف يوم غد الخميس، ستكون بالغة الأهمية في تحديد القرار النهائي.

وختم المسؤولون بالإشارة إلى أن ترامب سيقرر بعد تسلم التقييم النهائي إما الاستمرار في المفاوضات مع طهران أو إصدار أمر ببدء ضربات عسكرية، في خطوة قد تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي بأسره.

الولايات المتحدة وإيران إيران الملف النووي الإيراني مفاوضات جنيف سلطنة عمان ومصر وقطر وتركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

ساديو ماني

عمرو الدردير: السنغال تعتمد القرآن الكريم في المناهج الرسمية

أتالانتا

أتالانتا الإيطالي يتخطى بروسيا دورتموند الألماني برباعية في دوري الأبطال

النصر السعودي

الدوري السعودي.. النصر يتفوق على النجمة 3-0 في الشوط الأول

بالصور

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

تحت المليون.. 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد