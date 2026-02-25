تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي

تختتم غدا الخميس منافسات مرحلة الملحق المؤهل لدور ال16 ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بإقامة ثماني مباريات في جولة الإياب في عواصم أوروبية مشتركة.

ووضعت بعض الفرق قدمها الأولي في دور ال16 بفضل تحقيق نتائج مميزة وقوية خارج ملعبها.

ولعل أبرز هذه الفرق نوتنجهام فورست الذي يعاني للهروب من شبح الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه فجر مفاجأة مدوية بفوز عريض على فنربخشة التركي بثلاثية دون رد في إسطنبول.

ويسعى فيتور بيريرا، المدرب الجديد لنوتنجهام فورست، إلى حسم بطاقة التأهل في إنجلترا ومصالحة جماهير الفريق بعد الخسارة على أرضه قبل أيام قليلة في الدوري، ولرفع المعنويات قبل الخروج لمواجهة خارج أرضه أمام برايتون يوم الأحد المقبل في الجولة القادمة من الدوري.

وفي الجهة الأخرى يقع دومينيكو تيديسكو مدرب فنربخشة تحت ضغط شديد بعد الخسارة الثقيلة ذهابا وبعدها التعثر بالتعادل أمام قاسم باشا، ليفرط الفريق في الفترة صدارة الدوري التركي ويبتعد بفارق نقطتين عن جالطة سراي المتصدر.

وكذلك وضع شتوتجارت الألماني قدما أولى في دور ال16 بعد فوزه ذهابا خارج ملعبه أمام سيلتيك الاسكتلندي بنتيجة 4 /1 لكنه أحبط جماهيره بعدها بأيام قليلة بالتعادل بصعوبة بالغة مع هايدنهايم متذيل الدوري بنتيجة 3 /3 في البوندسليجا.

ويتطلع شتوتجارت بقيادة مدربه سيباستيان هونيس لفوز جديد على العملاق الإسكتلندي لاستعادة الثقة قبل اختبار أصعب في الدوري أمام فولفسبورج.

أما فريق ليل الفرنسي سيكون في مهمة صعبة لحسم التأهل بعدما سقط على ملعبه ووسط جماهيره ذهابا بهدف دون رد أمام ريد ستار الصربي.

وسيكون الفريق الفرنسي مطالبا بالكفاح لانتزاع بطاقة التأهل من بلجراد التي استعد لها بفوز صعوبة خارج أرضه أمام آنجيه الفرنسي.

وعززت أندية أخرى فرصها في التأهل بعد انتصارات ثمينة خارج ملعبها حيث فاز سيلتا فيجو الإسباني على باوك بنتيجة 2 /1 في اليونان، وبولونيا الإيطالي على بران النرويجي بهدف دون رد، بينما أسقط جينك البلجيكي مضيفه دينامو زغرب بنتيجة 3 /1 في كرواتيا.

وفي المقابل، تبقى بطاقتان معلقتان لجولة الإياب، غدا الخميس، بعد تعادل باناثنياكوس اليوناني على أرضه مع فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 2 / 2، وفوز لودوجوريتس البلغاري على ضيفه فرينكفاروزي المجري بنتيجة 2 /