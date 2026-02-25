رضا عبدالعال: معتمد جمال بيجامل عبدالله السعيد في إنه يلعب أساسي

علق رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، على انفعال عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، بعد استبداله فى مباراة زد، بالدوري.

واعترض عبدالله السعيد، بعد قرار معتمد جمال، المدير الفنى للزمالك، باستبداله فى الدقيقة 75 من مباراة الزمالك وزد والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.



وقال رضا عبدالعال في تصريح تليفزيوني عبر برنامج البريمو المذاع على شاشة قناة «تن»: "عبدالله السعيد مفروض يلعب آخر ربع أو تلت ساعة في المباراة وده حفاظًا على تاريخه".

وأضاف: "ملكش حق تخرج وتزعق لإنك معملتش اللي المفروض يتعمل في الملعب، لعب 76 دقيقة مفيش إلا شوطة في منتصف الجون".

وتابع: "إنت اتغيرت عشان إنت مش كويس، وبالنسبالي معتمد جمال بيجامل عبدالله السعيد إنه بيلعب بيه أساسي".

ووجه رضا عبدالعال رسالة لـ عبدالله السعيد: "الأفضل ليك إنك تبقى أسطورة وتلعب آخر ربع ساعة لما الملعب يحتاجك، ومتعترضش ومتعملش ضغط على المدير الفني".

وأتم "رسالتي لـ كابتن معتمد جمال، أعمل مع عبدالله السعيد زي ما عملت مع محمد عواد، عشان زي المثل ما بيقول إضرب المربوط يخاف السايب".