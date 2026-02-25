الزمالك ينعى الإذاعي الكبير فهمي عمر عضو المجلس الأسبق

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، الإذاعي والإعلامي الكبير فهمي عمر، عضو مجلس إدارة النادي الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء في المجالين الإعلامي والرياضي.

وأكد مجلس إدارة الزمالك، في بيان رسمي، أن الراحل يُعد أحد أبرز الرموز الإعلامية في مصر، لما تركه من بصمة مؤثرة في العمل الإذاعي والرياضي، إلى جانب إسهاماته الكبيرة داخل القلعة البيضاء خلال فترة تواجده بمجلس الإدارة، حيث كان مثالًا للالتزام والانتماء والإخلاص في خدمة النادي.

وتقدم مجلس إدارة الزمالك بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وُلد فهمي عمر في 6 مارس 1928، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية ليكرس نحو 37 عامًا من حياته لخدمة الإعلام، حيث تدرج في المناصب المختلفة حتى تولى رئاستها بين عامي 1982 و1988.

ويعتبر فهمي عمر مؤسس شبكة الإذاعات الإقليمية في مصر، ولقب بـ"شيخ الإذاعيين" تقديرًا لمكانته المهنية الرفيعة ومسيرته الطويلة.

وخلال رحلته الإعلامية، قدم مجموعة من البرامج الإذاعية البارزة، أبرزها البرنامج الشهير “ساعة لقلبك”، الذي ساهم في إبراز وتألق العديد من نجوم الكوميديا في مصر، وأسهم في ترسيخ مكانة الإذاعة المصرية كمنبر رئيسي للفن والثقافة.