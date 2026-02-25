قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
تحقيقات وملفات

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
ياسمين القصاص

 في مشهد جنائزي مهيب خيم عليه الحزن والأسى، شيع أهالي مدينة الخصوص جثمان المجني عليها  ميرنا  إلى مثواها الأخير، وسط انهيار أفراد أسرتها وذويها ومطالبات واسعة بسرعة القصاص من المتهم. 

وجاءت مراسم التشييع عقب انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة أعمالها لكشف ملابسات الجريمة التي هزت الشارع القليوبي.

وفي هذا الصدد، يقول عنتر، شاهد عيان وأحد سكان المنطقة، إن الضحية توفيت أمام أعيننا في نفس اللحظة، ولم يكن بوسع أحد إنقاذها.

وأضاف عنتر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أما الشاب، فقد أحضرته من أمام المنزل حيث كان يقف على الدراجة النارية، ثم سلمته إلى معاون مباحث الخصوص في الشارع الذي أشرت إليه باعتباره المكان الذي كانت فيه الفتاة".

وكانت نيابة الخصوص أمرت بمحافظة القليوبية بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة طعنا بسلاح أبيض فى الشارع العام بمدينة الخصوص، على خلفية رفضها الارتباط به.

وكشف المتهم خلال التحقيقات أنه كان يرغب فى الزواج من المجنى عليها ميرنا وتقدم لخطبتها فى وقت سابق.

وأوضح أنه تحدث مع والدها وقابله واعتبر موافقة والدها على مقابلته بمثابة موافقة مبدئية، إلا أن الأسرة أبلغته بعد ذلك برفض الفتاة للزواج منه، مؤكدين أنها لا تفكر فى الزواج خلال الفترة الحالية، الأمر الذى أثار غضبه.

وأضاف المتهم أنه بدأ فى تتبع تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، وفى يوم الواقعة جلس على أحد المقاهى القريبة من منزلها، منتظرا عودتها.

كما أوضح المتهم أنه أول ما شاهدها أمام المنزل وجه إليها عدة طعنات بسكين، وبعدها حاول الهروب عقب ارتكاب الواقعة، إلا أن مجموعة من الأهالى تمكنوا من الإمساك به، ثم تعدوا عليه بالضرب، قبل تسليمه لأجهزة الأمن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم،  بطعن المجنى عليها بسلاح أبيض فى الشارع بدائرة القسم، إثر رفضها الارتباط به.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة يفيد مصرع فتاة على يد شاب، بعدما وجه لها عدة طعنات نافذة فى منطقة البطن وسط الشارع بدائرة قسم شرطة الخصوص، بسبب رفضها خطبته.

جرائم الخصوص ضحية الخصوص القليوبية عزبة النخل شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به مدينة الخصوص مقتل فتاة

