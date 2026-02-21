قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

معاينة مسرح الجريمة .. قرارات عاجلة من النيابة في مقـ.ـتل الطفلة قمر

الطفلة قمر
الطفلة قمر
ندى سويفى

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل الطفلة قمر داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب، عقب العثور على جثتها، وبها آثار خنق وجروح متفرقة، في واقعة هزّت الرأي العام.

وانتقل فريق من النيابة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، حيث تبين وجود آثار عنف داخل الشقة، فيما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار وتكليف الأجهزة الفنية بتفريغها، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد خط سير المتهم قبل وبعد ارتكاب الجريمة.

قرارات النيابة بشأن مقتل الطفلة "قمر" في المنيب

وأصدرت النيابة عدة قرارات عاجلة، شملت حبس المتهم، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، وما إذا كانت هناك شبهة اعتداء جنائي آخر، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وملابساتها، والاستماع إلى أقوال والدة الطفلة وشقيقتها الصغيرة كشاهد على الواقعة.

التحقيقات في مقتل الطفلة "قمر" في المنيب

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأم كانت قد غادرت مسكنها صباح يوم الحادث إلى عملها، تاركة طفلتيها داخل الشقة، قبل أن تعود مساءً لتكتشف الجريمة، وأشارت التحريات إلى أن المتهم تسلل إلى العقار، وتم ضبطه عقب تحديد هويته.

ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف الدوافع الكاملة وراء ارتكاب الجريمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدأت الواقعة بتلقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، يفيد ورود بلاغ إلى العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع الغرب، من أهالي المنطقة بالعثور على طفلة متوفاة داخل عقار سكني.

على الفور، انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى محل البلاغ لإجراء المعاينة الأولية والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص المبدئي، تبين أن باب الشقة لم يكن مُحكم الإغلاق، مع سلامة جميع المنافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات المنزل. وعُثر على جثمان الطفلة "قمر محمد صابر" (7 سنوات) مسجاة على ظهرها أعلى سرير غرفتها، مرتدية كامل ملابسها (قميص كحلي وبنطال بني)، وكانت حافية القدمين.

ورصدت المعاينة وجود إصابات ظاهرية بالجثمان تمثلت في جرح غائر برسغ اليد اليمنى، وسحجة أعلى منطقة العانة، وسحجة بمنتصف الجبهة.

وبسؤال والدة الطفلة، وتدعى "فاطمة ي."، وتعمل مساعدة طباخ، أفادت بأنها منفصلة عن زوجها منذ عام، وتقيم برفقة طفلتيها "قمر" و"فريدة".

وأوضحت الأم أنها غادرت المنزل صباح يوم الواقعة متوجهة إلى عملها، تاركة ابنتيها داخل الشقة، وعند عودتها مساءً فوجئت بعثورها على جثمان ابنتها "قمر" داخل الغرفة، بينما كانت الطفلة الأخرى "فريدة" (4 سنوات) متواجدة بالشقة.

الطفلة قمر مقتل الطفلة قمر المنيب النيابة العامة كاميرات المراقبة

