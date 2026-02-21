مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل الاقتراب أكثر من آرسنال والمضي قدمًا في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لذلك الموسم.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مارك جويهي، روبن دياز وريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو أوريلي، رودري وبرناردو سيلفا.

الهجوم: أنطوان سيمينيو، إيرلينج هالاند وعمر مرموش.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

تُذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الأول والذي خاض مباراة أكثر، في حين أن نيوكاسل يونايتد لديه 36 نقطة ويحتل المركز العاشر.