موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد ملعب الاتحاد لاحتضان قمة مرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء قد يكون مؤثرًا في شكل الصراع على اللقب والمراكز الأوروبية.

ويدخل السيتي المواجهة وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن المتصدر آرسنال الذي خاض مباراة أكثر، ما يمنح كتيبة المدرب بيب جوارديولا فرصة ذهبية لتقليص الفارق ومواصلة الضغط في سباق الصدارة.

ويعيش مانشستر سيتي فترة مميزة، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، من بينها فوزان بارزان في الدوري أمام ليفربول وفولهام، إلى جانب تخطيه سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما يتمتع الفريق بأفضلية تاريخية واضحة على أرضه، إذ لم يتعرض لأي خسارة أمام نيوكاسل في آخر 21 مواجهة بينهما بالبريميرليج على ملعب الاتحاد، محققًا 16 انتصارًا متتاليًا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

في المقابل، يدخل نيوكاسل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوز أوروبي كبير خارج الديار، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. كما تحمل المباراة طابعًا ثأريًا للماكبايز، بعد خسارتهم الثقيلة أمام السيتي في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية مؤخرًا.