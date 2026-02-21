قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لم تكن المعابد وحدها.. كيف عاش المصري القديم دينه داخل منزله وسعى للخلود؟

هاجر ابراهيم

كشف  الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار المصرية ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، تفاصيل الحياة الدينية لدى المصري القديم، مؤكدا: أن الممارسات الدينية لم تقتصر على المعابد الكبرى أو الكهنة والملك، بل كان للمصري العادي عباداته داخل منزله، حيث يخصص مقصورة صغيرة يضع فيها تمثال المعبود الذي يتقرب إليه، خاصة أنه لم يكن يستطيع التوجه يوميًا إلى معابد الآلهة الكبرى مثل آمون أو رع. ولفت إلى وجود آلهة منزلية مثل الإلهة تاورت، المرتبطة بحماية الأمهات والأطفال، وكان الناس يتقربون إليها بالدعاء والصلوات لطلب البركة في يومهم.

وأضاف حسين عبد البصير خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، أن يوم المصري القديم كان يبدأ بالدعاء ثم التوجه إلى عمله، سواء كان فلاحًا أو صيادًا أو عاملًا، مؤكدًا أن نظام العمل آنذاك كان يعتمد على عشرة أيام أسبوعيًا، يتخللها يوم راحة، بينما كان الشهر يتكون من ثلاثة أسابيع، وكل أسبوع عشرة أيام. وخلال يومه، كانت جميع ممارساته، من الطعام إلى العمل وحتى النوم، مرتبطة برؤية دينية وأخلاقية متكاملة. 

وأوضح أن المصري القديم كان حريصًا على إعلاء كل ما هو عادل وجميل ومرتبط بالمعبودات، حتى يكون مقبولًا في العالم الآخر، إذ كانت الحياة الدنيا تمثل البوابة التي تقود إلى عالم الأبدية والخلود، لذلك قامت الحضارة المصرية على فكرة البعث والخلود.
 

الآثار المصرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ المصري القديم

