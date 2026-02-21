دينا أبو الخير تسلط الضوء على دور السيدة خديجة في حياة النبي.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو الخير إن قدوة المرأة الصالحة ضرورية للبنات والنساء في زمننا الحالي، مشيرة إلى أن القدوة لا تأتي فقط من الموجودين بيننا، بل أيضًا من السلف الصالح.

وأضافت “أبو الخير”، خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السيدة خديجة كانت زوجة داعمة وسندًا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومجاهدة لها فضل عظيم، مشيرة إلى أن احترامها لنفسها واختيارها لشريك حياتها يعكس جمال شخصيتها ووعيها بحقوقها واستحقاقها.

وأوضحت أن دور السيدة خديجة ارتقى بعد دخولها البيت النبوي، فبجانب كونها زوجة وأم، أصبحت مشاركة فعالة في الدعوة الإسلامية، مشيرة إلى أنها كانت تقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء عبادته في غار حراء دون أن يشكل ذلك أي إزعاج لها.