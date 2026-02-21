قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني بعد عبوره الخط الأصفر في غزة

قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "السبت" عن مقتل فلسطيني عبر خط وقف إطلاق النار في غزة شمال القطاع في وقت سابق من اليوم.

ووفقًا لجيش الاحتلال عبر الشخص الفلسطيني الخط الأصفر واقترب من جنود اللواء الشمالي التابع لفرقة غزة "بطريقة شكلت تهديدًا مباشرًا"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,070 شهيدا، و171,738 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: شهيد، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في غزة مقتل فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر

نيللى كريم
جانب من الحملة
فراخ مشوية ومحشية
توك توك
