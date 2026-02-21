انتشال أكثر من 700 جثمان في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم "السبت"، بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,070 شهيدا، و171,738 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: شهيد، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت "وفا"، إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 612، وإجمالي الإصابات إلى 1,640، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.