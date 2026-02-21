إصابة 3 فلسطينيين شرق مدينة غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص على الفلسطينيين في شرق مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين نهاية شارع عمر المختار شرق المدينة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

وشن الطيران الحربي غارة على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق بحرية الاحتلال نيرانها بشكل كثيف في بحر المدينة.

ووفق شهود عيان، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها الكثيفة صوب المناطق الشرقية من شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11

أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 611 مواطنا، وارتفاع عدد الإصابات إلى نحو 1,633، فيما تم انتشال 726 جثمانا.