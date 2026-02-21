قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأسيس صندوق استثمار لدعم المواهب الرياضية وتأهيل الأبطال

وزيرا الاستثمار والشباب
وزيرا الاستثمار والشباب
أ ش أ

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أهمية تأسيس صندوق استثمار متخصص لدعم المواهب الرياضية الواعدة، باعتباره آلية تمويل مبتكرة ومستدامة تسهم في تأهيل الأبطال وصناعة جيل جديد قادر على تحقيق إنجازات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع الوزيرين بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات إدارة الأصول، حيث تم بحث الاستفادة من نماذج صناديق الاستثمار لتوفير منتجات تمويل احترافية تضمن الاستدامة المالية لمنظومة الرياضة، وتدعم تطوير المواهب في مختلف الألعاب، خاصة الرياضات الفردية.

وأوضح وزير الاستثمار أن المقترح يستهدف توفير الدعم المالي اللازم للمواهب الرياضية بما يمكنهم من تطوير قدراتهم والمنافسة على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن نموذج صناديق الاستثمار يحقق الاستدامة المالية ويوفر بيئة احترافية داعمة للرياضة، استكمالاً لما حققته الدولة من طفرة في البنية التحتية الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالاهتمام بالشباب والرياضيين الواعدين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجاً، مشيداً بمقترح وزارة الاستثمار، ومؤكداً الدفع نحو تنفيذه بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويوفر آليات تمويل حديثة تواكب المعايير الدولية، وتكفل استمرارية الدعم وتكافؤ الفرص، بما يسهم في إعداد أبطال يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية.

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

إذا أرادت منع الهجوم.. مسؤول أمريكي يطالب إيران بتقديم عرض لايمكن رفضه

3 قتـ.لى و27 مفقودًا بعد غرق قارب جنوب جزيرة كريت

انتشال أكثر من 700 جثمان في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

