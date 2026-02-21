تأسيس صندوق استثمار لدعم المواهب الرياضية وتأهيل الأبطال

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أهمية تأسيس صندوق استثمار متخصص لدعم المواهب الرياضية الواعدة، باعتباره آلية تمويل مبتكرة ومستدامة تسهم في تأهيل الأبطال وصناعة جيل جديد قادر على تحقيق إنجازات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع الوزيرين بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات إدارة الأصول، حيث تم بحث الاستفادة من نماذج صناديق الاستثمار لتوفير منتجات تمويل احترافية تضمن الاستدامة المالية لمنظومة الرياضة، وتدعم تطوير المواهب في مختلف الألعاب، خاصة الرياضات الفردية.

وأوضح وزير الاستثمار أن المقترح يستهدف توفير الدعم المالي اللازم للمواهب الرياضية بما يمكنهم من تطوير قدراتهم والمنافسة على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن نموذج صناديق الاستثمار يحقق الاستدامة المالية ويوفر بيئة احترافية داعمة للرياضة، استكمالاً لما حققته الدولة من طفرة في البنية التحتية الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالاهتمام بالشباب والرياضيين الواعدين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجاً، مشيداً بمقترح وزارة الاستثمار، ومؤكداً الدفع نحو تنفيذه بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويوفر آليات تمويل حديثة تواكب المعايير الدولية، وتكفل استمرارية الدعم وتكافؤ الفرص، بما يسهم في إعداد أبطال يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية.