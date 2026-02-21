قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم.. الإفتاء تجيب

كم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم
كم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم
شيماء جمال

يتساءل الكثير عن حكم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم.

وفى هذا السياق قال الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: اشترط العلماء في الثياب الذي ترتديه المراة أن يكون واسعا وألا يصف وألا يكشف وألا يشف فاذا كان يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثه فيجوز للمرأة أن ترتديه، وإن كان يفضل أن ترتدي عليه شيئا يكون طويلا، فهذا أولى وأفضل.

وتابع خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية: فإذا وجد فى البنطلون الشروط التي اشترطها أهل العلم في أي ثياب أنه لا يصف ولا يكشف ولا يشف فيجوز أن ترتديه.

هل يؤثر لبس البنطلون للمرأة على صحة الصيام

أما فيما يتعلق بمدى تأثير لبس البنطلون للمرأة على صحة صومها فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى الصوم شرعًا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة في إفساده شرعًا؛ لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم.


وبينت أنه يجب على المرأة في رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدي شيئًا من مفاتنها أمام الأجنبي عنها أو في الطريق العام، وإلا كانت آثمة شرعًا.

هل يؤثر وضع المكياج في نهار رمضان على صحة الصيام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبه: ما حكم وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان، كالكحل وأحمر الشفاه؟ وهل تُؤثِّر على صحة صوم من تقوم بوضعها؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا حرج في وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه؛ إذ ليست بِمُفَطِّرٍ، فلا يفسد بها صوم؛ حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف.

وفي هذا السياق، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن وضع المكياج فى نهار رمضان لا يفطر، ولكن إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب لا يجوز شرعا.

حكم وضع المكياج فى نهار رمضان

خروج المرأة بالمكياج في نهار شهر رمضان لا يبطل الصيام، ولكن ينقص من ثوابه، فالتزين يكون للزوج في البيت فقط ويجب عدم الإفراط فيه عند الخروج من المنزل.

والزوجة لا بد أن تكون حريصة على التزين لزوجها في نهار رمضان حتى لا تتم إثارته والحفاظ على الصيام، مبينة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وفي أجمل صورة.

لبس البنطلون للنساء الصوم الإفتاء هل يؤثر وضع المكياج في نهار رمضان على صحة الصيام هل يؤثر لبس البنطلون للمرأة على صحة الصيام البنطلون البنطال لبس البنطلون للنساء خارج المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

عظِّم كتاب الله.. الأزهر للفتوى يقدم 13 أدبًا في التعامل مع المصحف

موعد أذان العصر اليوم

موعد أذان العصر اليوم.. اعرف مواقيت الصلاة 21 فبراير 2026

غدا.. أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ تنظم ندوة علمية بعنوان: استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية

غدا.. ندوة علمية بعنوان "استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية" بأكاديمية الأزهر

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد