الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول

منتصر الرفاعي

يبدو أن صيف 2026 قد يحمل تحولًا تاريخيا في مسيرة محمد صلاح بعدما كشفت تقارير صحفية عن تلقيه ثلاثة عروض كبرى للرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، في خطوة قد تنهي واحدة من أنجح الحقبات في تاريخ النادي الإنجليزي الحديث.

إدارة ليفربول تفتح الباب

ووفقا لصفحة Wilson Cox المتخصصة في أخبار النادي فإن ليفربول لا يمانع رحيل جناحه المصري حال وصول عرض يتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني خاصة في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين للوصول إلى صيغة ترضي الجميع قبل انطلاق موسم 2026-2027.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا يزال يحظى بقيمة تسويقية كبيرة رغم تراجع معدلاته التهديفية وتأثيره الحاسم مقارنة بمواسمه الذهبية السابقة.

اهتمام سعودي وتركي وأمريكي

صحيفة "ليفربول إيكو" أشارت إلى وجود اهتمام قوي من أندية الدوري السعودي للمحترفين، يتقدمها الهلال والاتحاد، إلى جانب عرض من جالاتا سراي التركي فضلا عن اهتمام من أحد أندية الدوري الأمريكي.

وتبدو فكرة الرحيل مطروحة بجدية على طاولة “الملك المصري”، خاصة إذا لم يتم تلبية طموحاته التنافسية داخل أنفيلد.

شرط البقاء.. 5 صفقات سوبر

رغم كل التكهنات لم يغلق صلاح باب الاستمرار لكنه وضع شرطا واضحا يتمثل في إبرام خمس صفقات قوية على الأقل قادرة على إعادة الفريق للمنافسة الحقيقية على البطولات المحلية والقارية ما يعكس رغبته في خوض تحدي جديد داخل النادي إذا توفرت البيئة المناسبة.

نهاية حقبة أم بداية فصل جديد؟

بحسب موقع "فوتبول إنسايدر" هناك اتفاق مبدئي قد يسمح برحيل النجم المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل موسم وصف بالمضطرب على مستوى النتائج الفردية والجماعية.

وإذا تحقق الرحيل، فستطوى صفحة استثنائية في تاريخ ليفربول، بعدما تحول محمد صلاح منذ انضمامه إلى أحد أعمدة الفريق وأيقوناته العالمية، محققا ارقاما قياسية وبطولات صنعت اسمه في سجل أساطير النادي.

القرار النهائي لم يحسم بعد لكن المؤكد أن الصيف المقبل قد يرسم ملامح مرحلة جديدة في مسيرة أحد أبرز نجوم الكرة العالمية سواء في السعودية أو تركيا أو الولايات المتحدة.

