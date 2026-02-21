برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار

أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية قدمت نموذجًا متكاملًا لكيفية توظيف الفن في خدمة المجتمع وتعزيز حالة الوعي العام، مشيرًا إلى أن الدراما لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل تحولت إلى أداة استراتيجية في دعم استقرار الدولة وترسيخ الهوية الوطنية.

وأوضح غنيم في بيان له ، أن الأعمال الدرامية التي تم تقديمها لم تعتمد فقط على عناصر الإبهار أو الميزانيات الضخمة، وإنما ارتكزت على مضمون فكري وثقافي واضح، يعالج قضايا المجتمع بعمق، ويواجه مظاهر التطرف والانحراف الفكري بخطاب عقلاني يعزز قيم الاعتدال والتسامح، وأن هذا التوجه يتسق مع جهود الدولة في بناء الإنسان المصري على أسس من الوعي والانتماء.

وأشار غنيم، إلى أن التركيز على التاريخ والتراث الوطني في عدد من الأعمال أسهم في إعادة تقديم محطات مهمة من الذاكرة الوطنية بصورة معاصرة، ما عزز ارتباط الأجيال الجديدة بجذورها الحضارية، ورسخ الشعور بالفخر بالهوية المصرية. واعتبر أن الدراما الهادفة تمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة التي تملكها الدولة في مواجهة حملات التشويه والأفكار المغلوطة.

وأكد غنيم، أن الاستثمار في المحتوى الجيد أثبت أنه الطريق الأقصر لتحقيق النجاح الجماهيري والنقدي معًا، لافتًا إلى أن التجربة أظهرت قدرة مصر على تقديم نموذج إعلامي وفني متوازن يجمع بين الجودة الفنية والرسالة المجتمعية، مشددا على ضرورة استمرار هذا المسار، مع فتح المجال أمام مزيد من الأعمال التي تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي المصري، بما يعزز مكانة الدراما المصرية إقليميًا ويجعلها أكثر تأثيرًا في تشكيل وعي الأجيال القادمة.