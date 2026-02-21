قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار

النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية قدمت نموذجًا متكاملًا لكيفية توظيف الفن في خدمة المجتمع وتعزيز حالة الوعي العام، مشيرًا إلى أن الدراما لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل تحولت إلى أداة استراتيجية في دعم استقرار الدولة وترسيخ الهوية الوطنية.

وأوضح غنيم في بيان له ، أن الأعمال الدرامية التي تم تقديمها لم تعتمد فقط على عناصر الإبهار أو الميزانيات الضخمة، وإنما ارتكزت على مضمون فكري وثقافي واضح، يعالج قضايا المجتمع بعمق، ويواجه مظاهر التطرف والانحراف الفكري بخطاب عقلاني يعزز قيم الاعتدال والتسامح، وأن هذا التوجه يتسق مع جهود الدولة في بناء الإنسان المصري على أسس من الوعي والانتماء.

وأشار غنيم، إلى أن التركيز على التاريخ والتراث الوطني في عدد من الأعمال أسهم في إعادة تقديم محطات مهمة من الذاكرة الوطنية بصورة معاصرة، ما عزز ارتباط الأجيال الجديدة بجذورها الحضارية، ورسخ الشعور بالفخر بالهوية المصرية. واعتبر أن الدراما الهادفة تمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة التي تملكها الدولة في مواجهة حملات التشويه والأفكار المغلوطة.

وأكد غنيم، أن الاستثمار في المحتوى الجيد أثبت أنه الطريق الأقصر لتحقيق النجاح الجماهيري والنقدي معًا، لافتًا إلى أن التجربة أظهرت قدرة مصر على تقديم نموذج إعلامي وفني متوازن يجمع بين الجودة الفنية والرسالة المجتمعية، مشددا على ضرورة استمرار هذا المسار، مع فتح المجال أمام مزيد من الأعمال التي تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي المصري، بما يعزز مكانة الدراما المصرية إقليميًا ويجعلها أكثر تأثيرًا في تشكيل وعي الأجيال القادمة.

