القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر مستخدماً سلاحا أبيض محدثاً إصابته بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منية النصر من شقيق الشاكى (عامل- مقيم بذات الدائرة) بتضرره من قيام المشكو فى حقه (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته "بجرح قطعى" بإستخدام سلاح أبيض ، لخلافات حول لهو الأطفال.

أمكن ضبط المشكو فى حقه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف، وقرر بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المصارف المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.