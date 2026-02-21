قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياما ضربت مخرجين.. رامز جلال يسخر من غادة عبد الرازق
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يتصدر المشهد الرمضاني بـ”ناقصاك القعدة”.. أ400 مليون مشاهدة في يومين فقط

عمرو دياب رفقة اولاده
عمرو دياب رفقة اولاده
تقى الجيزاوي

حقق النجم الكبير عمرو دياب رقمًا استثنائيًا جديدًا، بعدما حصد إعلانه الذى قدمه لإحدى شركات الإتصال  بأغنية “ناقصاك القعدة”، أعلى نسب مشاهدة على جميع المنصات الرقمية خلال أول يومين من شهر رمضان، متجاوزًا حاجز 400 مليون مشاهدة.

ووفقًا للأرقام الرسمية، سجل الإعلان عبر منصة يوتيوب 45.3 مليون مشاهدة، فيما حقق على تيك توك 129 مليون مشاهدة، وعلى فيسبوك 179 مليون مشاهدة، بينما بلغ عدد مشاهداته عبر إنستجرام 48.6 مليون مشاهدة، ليصل إجمالي المشاهدات إلى 401.9 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط، وهو رقم يعكس الشعبية الجارفة لعمرو دياب وقدرته المستمرة على تصدر المشهد الغنائي والإعلاني في مصر والعالم العربي.

ولم يتوقف الزخم عند تصدره نسب المشاهدة بين جميع الاعلانات الرمضانية، بل تصدر إعلان عمرو دياب مع أولاده قائمة الأكثر تداولًا على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) فور طرحه في أول أيام رمضان، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع ظهور الهضبة وأبنائه، معتبرين الإعلان واحدًا من أبرز لحظات الموسم الرمضاني هذا العام.

أغنية “ناقصاك القعدة” 

أغنية “ناقصاك القعدة” جاءت بتوقيع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر،  حيث كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، ولحنها عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وقام بالميكساج والماستر أمير محروس، أما الفوتوغرافيا فجاءت بعدسة كريم نور، فيما حمل الإعلان توقيع المخرج عمر المهندس.

عمرو دياب أغنية “ناقصاك القعدة” اغانى عمرو دياب رمضان ٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

عمرو دياب رفقة اولاده

عمرو دياب يتصدر المشهد الرمضاني بـ”ناقصاك القعدة”.. أ400 مليون مشاهدة في يومين فقط

سارة يوسف

سارة يوسف تكشف هويتها الحقيقية لمنة شلبي في الحلقة الثالثة من «صحاب الأرض»

أحمد عبد الحميد

بين البراءة والاستغلال.. أحمد عبد الحميد يقع في فخ نهى عابدين بـ"سوا سوا"

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد