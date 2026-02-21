تغيير مسار حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد نحو إيران يُغضب طاقمها

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"- عبر مقابلات معهم - أن تمديد مهمة هذه السفينة الحربية وتحويلها نحو الشرق الأوسط؛ تسبب في تقويض معنويات الطاقم.

وبحسب أحد العسكريين العاملين في السفينة؛ يشعر العديد من أفراد الطاقم بالاستياء والغضب، ويخطط بعضهم للاستقالة عند عودتهم إلى ديارهم.

واعترف الكابتن ديفيد سكاروسي، في حديثه مع الصحيفة، بأنّه فوجئ بإرساله إلى الشرق الأوسط، إذ كان يتوقع العودة إلى الوطن في غضون أسابيع قليلة، بل وأبلغ عائلته بذلك.

وقد تؤثر المهمات الطويلة سلبا على السفن نفسها، حيث تتعطل المعدات، ويتأخر إجراء الإصلاحات والصيانة المقررة.

وتشير الصحيفة، إلى أن من بين الصعوبات التي واجهت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" مشاكل في نظام الصرف الصحي.

وذكرت الصحيفة، أن عمليات نشر حاملات الطائرات تستغرق عادة 6 أشهر، ويمكن تمديدها لعدة أشهر؛ إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن طاقم حاملة الطائرات "جيرالد فورد" موجود في البحر منذ 8 أشهر.

وغادرت حاملة الطائرات المذكورة، ميناء نورفولك، بولاية فرجينيا، في يونيو الماضي، ثم توجهت إلى منطقة الكاريبي في أكتوبر، وهي الآن في طريقها إلى الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن يستمر انتشارها المتواصل لمدة 11 شهرا، مسجلة بذلك رقما قياسيا للبحرية الأمريكية.