الأنبا بضابا يرسم كاهنين جديدين في إيبارشية نجع حمادي | صور

صلى نيافة الأنبا بضابا، أسقف إيبارشية نجع حمادي، القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بضابا الأسقف والشهيد للراهبات بنجع حمادي، وشاركه نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت، بالإضافة إلى عدد كبير من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية.

رسامة كهنة جدد

وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات سيامة الشماس عماد أسعد كاهنًا عامًا للخدمة بقطاع نجع حمادي، باسم القس يوسف، والشماس ريمون إيليا كاهنًا عامًا للخدمة بالقطاع ذاته، باسم القس ميخائيل.

وتوجه الكاهنان الجديدان لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، وذلك لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.